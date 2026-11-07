باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی دهقان با اشاره به آمار عملکرد پروازی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت مجموع نشست و برخاست هواپیماها به ۵۴ هزار و ۴۳۸ پرواز رسید که از این میزان، ۴۷ هزار و ۸۵۰ پرواز در مسیرهای داخلی و ۶ هزار و ۵۸۸ پرواز در مسیرهای بین‌المللی انجام شده است.

وی افزود: در بخش اعزام و پذیرش مسافر نیز طی این مدت ۵ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۲۶۸ مسافر از خدمات فرودگاهی بهره‌مند شدند که ۴ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۱۹۰ نفر از طریق پروازهای داخلی و ۸۰۰ هزار و ۷۸ نفر از طریق پروازهای بین‌المللی جابه‌جا شده‌اند.

مشهد، مهرآباد و شیراز؛ پرترددترین مقاصد پروازی داخلی

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به عملکرد مقاصد پروازی داخلی گفت: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، فرودگاه مشهد با ثبت ۸ هزار و ۴۱ پرواز، فرودگاه مهرآباد با ۷ هزار و ۴۵۴ پرواز و فرودگاه شیراز با ۲ هزار و ۲۱۹ پرواز، در صدر پرترددترین مقاصد پروازی داخلی قرار گرفته‌اند.

نجف، بغداد و استانبول؛ سه مقصد پرتردد پروازهای خارجی

دهقان در تشریح عملکرد پروازهای بین‌المللی نیز اظهار کرد: در این بخش، نجف با یک‌ هزار و ۱۹۲ پرواز، بغداد با ۶۸۰ پرواز و استانبول با ۵۶۱ پرواز، بیشترین تعداد پروازهای خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.