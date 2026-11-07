باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست تخصصی «حفاظت از آموزش در برابر حملات متخاصمانه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی» با حضور نماینده سازمان ملل در ایران، سخنگوی دولت، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش برگزار شد.

در این نشست رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: اگرچه در گزارش‌های اولیه رسانه‌ای بیشتر به مدرسه دخترانه شجره طیبه پرداخته شد، اما نباید از دانش‌آموزان عزیز مدرسه پسرانه رهپویان خلیج فارس که همزمان هدف این فاجعه قرار گرفتند، غافل شویم.

وی با قدردانی از اهتمام مسئولان به‌ویژه پیگیری‌های مستمر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده برای حمایت از حقوق کودکان و حق بر آموزش دانش‌آموزان ایرانی و اتباع، افزود: این نشست‌ها فرصتی ارزشمند برای واکاوی ابعاد حقوقی، آموزشی، تربیتی و خانوادگی این رویداد تلخ و مستندسازی آن برای وجدان تاریخ است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اظهارات هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد تصریح کرد: در ادبیات حقوقی و دیپلماتیک نباید از واژه‌های خنثی مانند «تسهیل تنش‌ها» برای توصیف جنایات استفاده کرد؛ آنچه در میناب رخ داد یک «تجاوز وحشیانه» از سوی گروهی متجاوز بود. طبق روایت‌های محلی که شخصاً در بازدید از منطقه در مهر امسال شنیدم، جنگنده‌های متجاوز پیش از اصابت موشک‌ها، منطقه و مدرسه را به دقت اسکن و رصد کرده بودند و این اقدام، تصعیدی آگاهانه علیه کودکان بی‌گناه بود.

حکیم‌زاده با استناد به تاریخ پربار ایران اسلامی خاطرنشان کرد: ملت صلح‌جو و مسالمت‌جوی ایران هرگاه مورد تهاجم قرار گرفته، با اتکا به ایمان الهی و قدرت علمی پاسخ داده است؛ چنان‌که در هجوم مغولان با نهضت علمی دانشمندانی چون خواجه نصیرالدین طوسی، تهدیدها را به فرصت شکوفایی تمدنی بدل کردیم. امروز نیز به پشتوانه اقتدار علمی فرزندان این مرز و بوم در نیروهای مسلح، فناوری‌های نوین، نانو، بیو و پزشکی، دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشته‌ایم.

وی هدف قرار دادن مدارس را نشانه‌ رفتن به سوی منشأ قدرت جامعه دانست و گفت: دشمنان با حمله به دبستان‌ها تلاش کردند امنیت و آرامش را از خانواده‌ها سلب کنند؛ اما نظام آموزشی کشور با همراهی معلمان و مدیران غیور سراسر کشور از چادرهای عشایری تا روستاها و شهرهای بزرگ با تداوم آموزش از طریق درسنامه‌ها، مدرسه تلویزیونی و شبکه شاد، اجازه نداد چراغ آموزش خاموش شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: رسالت ما فراتر از ارائه آموزش، بازگرداندن آرامش و صیانت از مدارس به عنوان امن‌ترین مکان جهان برای کودکان است تا آینده‌ای روشن برای نسل نو رقم بخورد.