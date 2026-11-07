باشگاه خبرنگاران جوان - معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی نیز در این نشست، ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت را مستلزم توسعه زیرساخت‌ها و تقویت مشارکت‌های اجتماعی دانست.

احمد محمودزاده اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی، بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی و تقویت مشارکت‌های مردمی از محورهای اساسی در تحقق اهداف آموزش‌وپرورش و ارتقای کیفیت فعالیت مدارس است.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها، خیران و مجموعه‌های مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود: آموزش‌وپرورش برای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و ارتقای سطح کیفی مدارس، به همراهی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی نیاز دارد.

محمودزاده خاطرنشان کرد: تقویت تعامل میان بخش‌های مختلف و فراهم‌سازی زمینه مشارکت مؤثر مردم می‌تواند روند توسعه فضاهای آموزشی و بهبود کیفیت نظام تعلیم و تربیت را تسریع کند.