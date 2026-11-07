باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقام‌های فرانسوی انتظار دارند بین ۴۰ تا ۶۰ هزار نفر روز شنبه در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی در پاریس شرکت کنند. شبکه خبری «بی‌اف‌ام‌تی‌وی» با استناد به یک منبع در نیرو‌های امنیتی این خبر را گزارش داده است.

قرار است راهپیمایی‌ای با حمایت اتحادیه‌های کارگری ساعت ۱۴ به وقت محلی از میدان جمهوری آغاز شود و به سمت میدان ملت حرکت کند.

پلیس همچنین تجمع جداگانه جنبش جلیقه‌زرد‌ها را که قرار بود در میدان کنکورد برگزار شود، ممنوع کرده است؛ با این حال، برگزارکنندگان اعلام کرده‌اند که قصد دارند در این میدان تجمع کنند.

مقام‌های فرانسه برای تأمین امنیت اعتراضات روز شنبه، در مجموع ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری را در سراسر کشور مستقر کرده‌اند.

منبع: بریکینگ د نیوز