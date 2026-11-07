باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی روز گذشته با باخت برابر فجرشهید سپاسی سومین شکست خود را در لیگ برتر فوتبال متحمل شد که انتقادات از مهدی تارتار و سبک بازی سرخپوشان به اوج خود رسیده است.

تیم پرسپولیس در هفته های اخیر بیش از هر زمان دیگری با یک سوال جدی روبه رو شده است؛ برنامه مشخص این تیم برای گلزنی چیست؟

مشکل سرخپوشان فقط از دست دادن موقعیت ها نیست؛ مسئله اصلی، نبود تنوع در برنامه های هجومی و ناتوانی در ارائه راهکارهای تازه مقابل دفاع فشرده حریفان است. وقتی تیمی برای رسیدن به دروازه رقیب مدام به چند حرکت تکراری متوسل می شود، طبیعی است که مدافعان حریف خیلی زود دستش را بخوانند.

همه راه ها به بن بست می رسند

به نظر می رسد رقبا به شناخت مناسبی از شیوه بازی پرسپولیس رسیده اند. بستن فضاهای مرکزی، محدود کردن بازیکنان خلاق، قطع ارتباط خط میانی با مهاجمان و وادار کردن سرخپوشان به ارسال های بلند و سانترهای کم ثمر، به نسخه ای آشنا برای مقابله با سرخپوشان تبدیل شده است.

اما سوال مهم اینجاست که کادر فنی برای عبور از این شرایط چه برنامه جایگزینی دارد؟

در فوتبال امروز، صرف داشتن بازیکنان اسم و رسم دار و مهاجمان توانمند تضمینی برای گلزنی نیست. مربی باید بتواند در جریان بازی راه های تازه ای برای نفوذ پیدا کند، از تغییر ریتم بازی گرفته تا جابه جایی هوشمندانه مهاجمان و استفاده از فضای پشت مدافعان که این راهکار را در تفکرات تارتار نمی بینیم.

انتظار از مهدی تارتار این است که وقتی نقشه اول تیم پرسپولیس جواب نمی دهد، راهکار دیگری روی میز داشته باشد. تیمی با ظرفیت فنی پرسپولیس نباید در برابر دفاع منظم رقبا تا این اندازه دچار سردرگمی شود.

شکست 2 بر یک مقابل فجرشهید سپاسی نیز بار دیگر این مشکل را به نمایش گذاشت؛ پرسپولیس در بخش هایی از مسابقه برای خلق موقعیت با مشکل مواجه شد و حتی پس از دریافت گل دوم، حملات متوالی از جناحین نتوانست نتیجه را تغییر بدهد. این همان زنگ خطری است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.

پرسپولیس به تغییر نیاز دارد

واقعیت این است که حریفان دیگر با نام بزرگ پرسپولیس عقب نشینی نمی کنند. آنها با آنالیز دقیق بازی سرخپوشان، نقاط قوت را محدود و نقاط ضعف را هدف قرار می دهند.

اگر تارتار همچنان به همان الگوهای تکراری اصرار داشته باشد، نه تنها مشکل گلزنی حل نخواهد شد، بلکه کار پرسپولیس مقابل تیم هایی که با دافع فشرده و ضد حمله بازی می کنند دشوارتر می شود.

پرسپولیس برای بازگشت به مسیر موفقیت، به یک تحول تاکتیکی واقعی نیاز دارد؛ تحولی که در آن گلزنی حاصل اتفاق و اشتباه مدافع حریف نباشد، بلکه نتیجه طراحی، خلاقیت و برنامه ریزی باشد.