مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی فارس از صدور ۱۰ پروانه بهره‌برداری با حجم سرمایه‌گذاری ۴۷۰۳ میلیارد ریال و ظرفیت جذب ۱۷۲ هزار تن ماده خام در هفت شهرستان استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعیده صادقی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از صدور ۱۰ پروانه بهره‌برداری در صنایع تبدیلی زراعی تا اواخر مهرماه سال جاری در هفت شهرستان استان خبر داد و گفت: حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این واحد‌ها چهار هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال است.

او بیان کرد: این واحد‌ها مجموعاً دارای بیش از ۶۰ هزار تن ظرفیت تولید و ۱۷۲ هزار تن جذب ماده خام است.

به گفته مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس؛ این میزان سرمایه گذاری برای ۱۲۴ نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است.

صادقی توضیح داد: صنایع تبدیلی و غذایی نقش و مهمی در ابعاد مختلف بخش کشاورزی دارد و موجب افزایش ارزش افزوده، توسعه صادرات و کاهش ضایعات می‌شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی ادامه داد: توانایی و تخصص مجریان صنایع منجر به ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در استان خواهد شد.

او گفت: صنایع تبدیلی کشاورزی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که محصولات خام کشاورزی را به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌کند و بر اساس آمار‌های وزارت جهاد کشاورزی، توسعه این صنایع یکی از راهبرد‌های اصلی کاهش ضایعات محصولات زراعی و باغی در کشور است؛ ضایعاتی که سالانه بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی را از چرخه مصرف خارج می‌کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، صنایع تبدیلی ، اشتغالزایی
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