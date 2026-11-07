باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ناتالیا دنیسووا، متخصص تغذیه و دبیر علمی «مرکز فدرال تحقیقات بیوتکنولوژی روسیه»، می‌گوید که پیتزا به دلیل داشتن چربی و نمک فراوان، انتخاب غذایی سالمی برای کودکان نیست و نمی‌تواند جایگزینی برای یک وعده ناهار کامل و متعادل باشد.

پیش‌تر، النا یامپولسکایا، مشاور رئیس‌جمهور روسیه، نیز اظهار داشته بود که پیتزا نباید در بوفه‌های مدارس روسیه عرضه شود، زیرا برای کودکان مضر تلقی می‌شود.

دنیسووا می‌پرسد: «چرا پیتزا را غذایی ناسالم می‌دانیم؟ زیرا معمولاً حاوی مقادیر زیادی پنیر پرچرب و سس‌های چرب، مانند سس مایونز است. اغلب به جای گوشت تازه، از فرآورده‌های گوشتی فرآوری‌شده — نظیر سوسیس یا فرانکفورتر — استفاده می‌شود؛ این اقلام در دسته غذا‌های "فوق‌فرآوری‌شده" قرار می‌گیرند و فاقد فایده هستند. به‌علاوه، پیتزا از نظر نسبت پروتئین‌ها، چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها، تعادل تغذیه‌ای ندارد.»

به گفته دنیسووا، کودکِ در سن مدرسه به یک وعده ناهار مناسب و سنتی نیاز دارد؛ وعده‌ای که در حالت ایده‌آل شامل پیش‌غذا، غذای اصلی و سالاد سبزیجات باشد. او همچنین توصیه می‌کند که لبنیات در رژیم غذایی روزانه کودک گنجانده شود، چرا که منبعی برای تأمین پروتئین باکیفیت و کلسیم هستند. پروتئین‌های ضروری را می‌توان از طریق گوشت قرمز، ماهی و مرغ نیز دریافت کرد.

او در پایان می‌گوید: «در مورد میان‌وعده‌هایی که کودکان ممکن است با خود به مدرسه ببرند — چه ساندویچ باشد و چه شیرینی‌های قندی — باید گفت که این خوراکی‌ها به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند تمام نیاز‌های کودک برای رشد سالم و تندرستی را برآورده کنند.»

منبع: راشا تودی