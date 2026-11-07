باشگاه خبرنگاران جوان - علی بازگشا، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، ضمن عذرخواهی از هواداران این تیم اظهار کرد: از طرف خودم و مجموعه مدیریتی باشگاه از هواداران پرشور پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم. هوادارانی که در یک عصر پاییزی و زیر باران در ورزشگاه حضور پیدا می‌کنند، شایسته شنیده شدن هستند و باشگاه باید تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به مطالبات آنها به کار بگیرد.



وی با اشاره به برگزاری جلسه هیئت‌مدیره باشگاه گفت: این جلسه با حضور تمامی اعضای هیئت‌مدیره در حال برگزاری است و مسائل و پرسش‌های مختلف فنی و مدیریتی با حضور آقایان خلیلی و تاتار مطرح شده و اعضای هیئت‌مدیره به آنها پاسخ می‌دهند. هدف اصلی این نشست، رسیدن به جمع‌بندی جدید و تدوین برنامه‌ای مناسب‌تر برای ادامه فصل است.



بازگشا در ادامه با درخواست از هواداران برای حفظ آرامش و صبوری بیشتر عنوان کرد: هنوز فاصله قابل توجهی با صدر جدول نداریم و هفته‌های زیادی تا پایان مسابقات باقی مانده است. از هواداران می‌خواهم همچنان از تیم حمایت کنند و با صبوری و همراهی، در ادامه مسیر نیز کنار مجموعه باشگاه و بازیکنان باشند. امیدوارم با همدلی و همراهی بتوانیم ادامه فصل را با شرایط بهتری پشت سر بگذاریم.



مدیر روابط عمومی پرسپولیس درباره آخرین وضعیت بازیکنی که پس از مسابقه اخیر با حواشی مواجه شده است، تصریح کرد: اخباری درباره قرار گرفتن این بازیکن در اختیار باشگاه مطرح شده، اما تاکنون تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است. باید منتظر برگزاری جلسه میان مدیران باشگاه، سرمربی و مدیر تیم باشیم تا پس از بررسی موضوعات، تصمیمات لازم گرفته شود.



وی درباره احتمال دعوت امیرحسین محمودی به کمیته انضباطی نیز گفت: در حال حاضر موضوع دعوت این بازیکن به کمیته انضباطی مطرح نشده است و پس از پایان جلسه، در صورت اتخاذ تصمیم جدید، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بازگشا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اولتیماتوم به سرمربی تیم خاطرنشان کرد: تاکنون اولتیماتومی به سرمربی داده نشده است. با این حال، تمام مجموعه مدیریتی باشگاه تلاش می‌کند شرایط بهتری برای تیم فراهم شود تا شاهد ارتقای کیفیت بازی‌ها و کسب نتایج مطلوب‌تر باشیم.



مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در واکنش به موضوع جریمه بازیکنان و کادر فنی نیز گفت: همان‌طور که باشگاه می‌تواند برای عملکرد مطلوب بازیکنان و کادر فنی پاداش در نظر بگیرد، امکان اعمال جریمه نیز وجود دارد. امیدوارم این تصمیم به‌عنوان یک عامل انگیزشی عمل کند و زمینه‌ساز بهبود عملکرد و کسب نتایج بهتر برای تیم شود.



وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال بخشیده شدن جریمه در صورت کسب نتایج مطلوب وجود دارد، اظهار کرد: قطعاً این امکان وجود دارد. باشگاه پرسپولیس تمامی تصمیمات خود، از جمله پرداخت پاداش، اعمال جریمه، فراهم کردن امکانات، فعالیت در نقل‌وانتقالات و مسائل مالی را با هدف رضایت هواداران و بهبود نتایج تیم اتخاذ می‌کند. طبیعتاً اگر شرایط و نتایج تیم بهبود پیدا کند، مدیریت باشگاه می‌تواند درباره بخشش جریمه نیز تصمیم‌گیری کند.

بازگشا در پایان درباره موضوع ورزشگاه و میزبانی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی گفت: موضوع ورزشگاه و میزبانی تا حد زیادی خارج از حیطه اختیارات باشگاه است و به آماده‌سازی زیرساخت‌ها بستگی دارد. در صورت فراهم شدن شرایط و آماده بودن زیرساخت‌های لازم، قطعاً علاقه‌مند هستیم با حضور پرشمار هواداران در ورزشگاه آزادی از حریفان میزبانی کنیم.