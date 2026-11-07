نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا‌های پرمصرف در همه شهرستان‌های مازندران با هدف حذف واسطه‌ها و تأمین نیاز مردم ایجاد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، با اعلام دستور تشکیل کارگروه‌های تخصصی در هر شهرستان، بر آماده سازی نمایشگاه‌های دائمی عرضه کالا تا پیش از شب عید تأکید کرد.

او گفت: بر اساس این تصمیم، ۱۲ کالای اساسی و پرمصرف، با حذف واسطه‌ها و از طریق تأمین مستقیم از واحد‌های تولیدی، در مکان‌های با دسترسی آسان به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

استاندار مازندران افزود: در راستای تکمیل زنجیره تأمین، هماهنگی‌های لازم میان استان‌های تولیدکننده مانند اصفهان، قزوین، کرج و خراسان و سایر استان‌ها صورت گرفته است تا اقلامی که در مازندران تولید نمی‌شوند، به صورت مستقیم به این نمایشگاه‌ها هدایت شوند.

یونسی رستمی ادامه داد: همزمان با این اقدامات، مدیریت منابع کشاورزی با نگاه به ظرفیت‌های استان در بحث مرکبات، برنامه ریزی‌های گسترده‌ای برای صادرکننده تولیدات آغاز شده است.

استاندار مازندران گفت: با توجه به پیش بینی برداشت ۳.۵ میلیون تن مرکبات در مازندران، که ۳ میلیون تن مصرف داخلی و ۵۰۰ هزار تن آن صادرات می‌شود، هماهنگی با کشور‌های حوزه اوراسیا انجام شد تا از توقف چرخه تولید و آسیب به باغداران جلوگیری شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: نمایشگاه دائمی ، کالاهای اساسی
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