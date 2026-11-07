رئیس اداره راهداری گچسر از پاکسازی و بازگشایی مسیر کرج–چالوس در محدوده سرودار پس از ورود گل‌ولای ناشی از سیلاب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صفری، رییس اداره راهداری گچسر گفت: به دنبال بارش شدید باران در شب گذشته و جاری شدن سیلاب در محدوده سرودار، حجم زیادی از گل‌ولای وارد سطح جاده شد و تردد در این محور را با مشکل مواجه کرد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، نیروهای راهداری گچسر به محل اعزام شدند و با به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، عملیات پاکسازی مسیر و جمع‌آوری رسوبات را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اداره راهداری گچسر خاطرنشان کرد: با تلاش عوامل راهداری، موانع ایجادشده برطرف و مسیر پس از انجام عملیات پاکسازی، بازگشایی شد.

برچسب ها: انسداد راه ها ، بارش باران
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