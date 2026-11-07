شرکت چینی «گالاکتیک انرژی» ۴ ماهواره را با استفاده از یک موشک تجاری به فضا پرتاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت چینی «گالاکتیک انرژی» (Galactic Energy) از پرتاب موفقیت‌آمیز موشک تجاری خود با نام «سرس-۱ وای۳» (Ceres-۱ Y۳) خبر داد که طی آن چهار ماهواره در مداری خورشیدآهنگ (Sun-synchronous orbit) در ارتفاع ۵۳۵ کیلومتری زمین قرار گرفتند.

این شرکت اعلام کرد که این پرتاب روز شنبه از «مرکز پرتاب ماهواره جیوچوان» در استان گانسو، واقع در شمال غربی چین، انجام شده است. موشک مذکور چهار ماهواره را با دقت در مدار قرار داد که نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن این پرواز آزمایشی است.

شرکت گالاکتیک انرژی توضیح داد که این موشک حامل ماهواره آزمایشی «گوان‌لان» (Guanlan) بود؛ ماهواره‌ای که کوچک‌ترین و سبک‌ترین ماهواره ارتفاع‌سنجی (Altimetry) در جهان توصیف شده و قرار است برای پایش ارتفاع سطح دریا‌ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین ماهواره‌های دیگری نیز در مدار قرار گرفتند: ماهواره هواشناسی تجاری «یون‌یائو-۱، ۲۸» (Yunyao-۱، ۲۸)؛ ماهواره «دانشگاه شمال چین-۱» (North China University-۱) که برای پایش منابع معدنی و هشدار زودهنگام بلایای زمین‌شناختی طراحی شده است؛ و ماهواره «جون‌تیان-۱، ۰۶ای» (Juntian-۱، ۰۶A) که با هدف آگاهی از وضعیت فضایی (Space Situational Awareness) به فضا پرتاب شد.

این شرکت اظهار داشت که پرواز آزمایشی موفق و قرارگیری دقیق چهار ماهواره در مدار، گامی مهم در جهت اثبات قابلیت اطمینان این مدل موشک محسوب می‌شود. گالاکتیک انرژی پیش‌تر در ژانویه گذشته یک پرواز آزمایشی اولیه با موشک «سرس-۱» انجام داده بود که با شکست مواجه شده بود.

«سرس-۱» یک موشک تجاری با توان حمل بار متوسط ​​است که می‌تواند محموله‌ای تا وزن ۱.۳ تن را در مداری خورشیدآهنگ در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار دهد. این موشک به‌گونه‌ای طراحی شده که قابلیت پرتاب هم از سایت‌های زمینی سنتی و هم از سکو‌های دریایی را دارد.

منبع: نووستی

برچسب ها: پرتاب ماهواره ، ماهواره ، چین چین ، موشک ، فضا
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