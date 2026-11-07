باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس امروز (شنبه) در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان که با حضور احمد محمود زاده معاون وزیر و رئیس سازمان مشارکت‌های مردمی و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازخوانی ابعاد تاریخی و فرهنگی نهضت جنگل اظهار کرد: این نهضت از جمله حرکت‌های آزادی‌بخش بود که با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تأمین منابع مالی توسط نیروهای خود فعالیت می‌کرد و حتی در شرایط مبارزه در جنگل، انتشار روزنامه را نیز در دستور کار داشت.

وی با تأکید بر لزوم توجه به ابعاد کمتر شناخته‌شده نهضت جنگل افزود: نقش زنان و جایگاه آنان در جریان مبارزات میرزا کوچک‌ از موضوعات مهمی است که باید در برنامه‌های فرهنگی، پژوهشی و همایش‌های مرتبط با این نهضت مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه برای برگزاری برنامه‌های مرتبط با نهضت جنگل باید از تمامی ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجرایی استان استفاده شود، تصریح کرد: حضور بانوان صاحب‌نظر به‌عنوان سخنرانان اصلی همایش‌ها و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی آنان می‌تواند به غنای محتوایی این برنامه‌ها کمک کند.

حق‌شناس همچنین بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های مختلف در تبیین ابعاد تاریخی نهضت جنگل تأکید کرد و گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران، مجموعه‌های فرهنگی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت شخصیت‌های علمی و فرهنگی استان، در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساخت‌های آموزشی گیلان اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون ۱۰۰ واحد آموزشی در استان در حال ساخت است که خیران مدرسه‌ساز مسئولیت تأمین و ساخت نیمی از این واحدها را بر عهده دارند؛ موضوعی که بیانگر اهمیت مشارکت‌های مردمی در توسعه فضاهای آموزشی است.

استاندار گیلان با اشاره به سرانه فضای آموزشی استان اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی گیلان ۷.۶ مترمربع است که ۲ مترمربع از میانگین کشوری بیشتر است، با این حال فرسودگی بخشی از مدارس همچنان یکی از مسائل مهم حوزه آموزش استان به شمار می‌رود.

حق‌شناس با بیان اینکه گیلان از استان‌های باسابقه کشور در حوزه آموزش است، افزود: قدمت برخی واحدهای آموزشی استان به حدود یک قرن می‌رسد و همین موضوع ضرورت توجه جدی به نوسازی و بهسازی فضاهای آموزشی را دوچندان می‌کند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه علمی و آموزشی گیلان در سطح کشور خاطرنشان کرد: این استان از نظر تعداد پزشکان در جایگاه دوم کشور قرار دارد و در حوزه تحصیلات دانشگاهی نیز از استان‌های برتر است؛ ظرفیتی ارزشمند که باید در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیلان در ادامه بر ضرورت توسعه فعالیت‌های ورزشی و تربیت‌بدنی در مدارس تأکید کرد و گفت: با رعایت کامل ملاحظات و استانداردهای ایمنی می‌توان از ظرفیت سواحل استان برای ارتقای فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان بهره گرفت.

حق‌شناس با اشاره به نقش مدیران مدارس در شناسایی و رفع مسائل آموزشی و پرورشی، از جمله مشکلات ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان، اظهار کرد: باید از توانمندی و ظرفیت مدیریتی مدارس برای حل مسائل موجود استفاده شود و مدیران واحدهای آموزشی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها نقش فعال‌تری داشته باشند.

وی همچنین خواستار تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های مرتبط با حوزه آموزش شد و افزود: تقسیم کار روشن میان مجموعه‌های مسئول، هماهنگی و انسجام در اجرای برنامه‌ها را افزایش می‌دهد و مانع از موازی‌کاری و هدررفت ظرفیت‌ها خواهد شد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت انعکاس ظرفیت‌های استان در سیاست‌گذاری‌های ملی بیان کرد: مردم گیلان در حوزه‌های آموزش، فرهنگ و سبک زندگی از توانمندی‌ها و ویژگی‌های ارزشمندی برخوردارند که باید در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.

حق‌شناس در پایان تأکید کرد: ارتقای نظام تعلیم و تربیت و دستیابی به عدالت آموزشی، مستلزم شناخت ظرفیت‌های هر استان و استفاده هدفمند از توانمندی‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی آن‌هاست و گیلان نیز می‌تواند با تکیه بر این ظرفیت‌ها در بهبود کیفیت آموزش کشور نقش‌آفرینی کند.

منبع : روابط عمومی