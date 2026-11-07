برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که رای پرونده ریکاردو ساپینتو در خصوص شکایت این سرمربی از باشگاه استقلال صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که رای پرونده ریکاردو ساپینتو در خصوص شکایت این سرمربی از باشگاه استقلال صادر شده است.

بر اساس شنیده‌های خبرنگار فارس، مبلغ مورد مطالبه ساپینتو که بیش از ۴۰۰ هزار یورو بود، به مبلغی در حدود ۱۶۵ هزار یورو کاهش یافته و طبق رای فیفا باشگاه استقلال باید این پول را به سرمربی اسبق خود بپردازد. باشگاه استقلال چند ماه قبل دفاعیات خود را در این زمینه به فیفا ارائه داده بود.

ریکاردو ساپینتو بعد از برکناری از هدایت استقلال در فصل گذشته به دنبال دریافت مطالبات خود از این باشگاه شکایت کرده بود.

منبع: فارس

برچسب ها: ساپینتو ، استقلال
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