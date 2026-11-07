سخنگوی کرملین اعلام کرد ایگور کوستیوف در مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی شرکت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روسیه ایگور کوستیوف، رئیس سازمان اطلاعات نظامی این کشور، را برای شرکت در مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین که قرار است روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در ابوظبی برگزار شود، اعزام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز شنبه با اعلام این خبر گفت که هیئت روسی علاوه بر کوستیوف، شامل ولادیمیر مدینسکی، دستیار کرملین، سرگئی ریابکوف و میخائیل گالوزین، معاونان وزیر خارجه روسیه، و یوری ژیگلارفسکی، از مقام‌های ارشد ستاد کل نیرو‌های مسلح این کشور، خواهد بود.

همچنین شماری دیگر از مقام‌های نظامی و دیپلماتیک روسیه در این مذاکرات حضور خواهند داشت.

استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، پیش‌تر گفته بود که انتظار می‌رود این مذاکرات به موضوعاتی از جمله پایان دادن به جنگ، ترتیبات امنیتی پس از جنگ و کاهش تنش‌ها بپردازد.

منبع: اینترفاکس

برچسب ها: مذاکرات صلح اوکراین ، جنگ روسیه و اوکراین
خبرهای مرتبط
کرملین: جزئیاتی از توافق صلح ادعایی ترامپ نداریم
ترامپ پس از شکست انتخاباتی؛ چشم‌انداز مبهم احیای دیپلماسی با کره شمالی
دیدار ترامپ با فرستاده پوتین در کاخ سفید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: آمریکا حملات محدودی در ایران انجام می‌دهد
مشارکت پنهان ونس در دیپلماسی ایران و آمریکا
رئیس‌جمهور برکنار‌شده پاراگوئه حبس خانگی شد
قطر گزارش‌ها درباره ناکامی مذاکرات تهران و واشنگتن را تکذیب کرد
پیشنهاد جایزه ۲۰ میلیون دلاری سنتکام برای جاسوسی از برنامه هسته‌ای ایران
پکن تحریم‌های آمریکا علیه دو شرکت چینی را محکوم کرد
گزارش ان‌بی‌سی از محدودیت زمانی ترامپ برای تصمیم‌گیری درباره ایران
هشدار امنیتی واشنگتن به شهروندانش در منطقه درباره سفرهای هوایی
ترامپ به فکر تغییر در کابینه افتاد
مذاکرات قطر انرژی برای خرید سالانه ۲ میلیون تن ال‌ان‌جی از آمریکا
آخرین اخبار
مذاکرات قطر انرژی برای خرید سالانه ۲ میلیون تن ال‌ان‌جی از آمریکا
انتظار اوکراین برای دریافت ۸۹ میلیارد از حامیان غربی دلار در سال ۲۰۲۷
قطر گزارش‌ها درباره ناکامی مذاکرات تهران و واشنگتن را تکذیب کرد
ترامپ به فکر تغییر در کابینه افتاد
مشارکت پنهان ونس در دیپلماسی ایران و آمریکا
گزارش ان‌بی‌سی از محدودیت زمانی ترامپ برای تصمیم‌گیری درباره ایران
رئیس‌جمهور برکنار‌شده پاراگوئه حبس خانگی شد
پکن تحریم‌های آمریکا علیه دو شرکت چینی را محکوم کرد
هشدار امنیتی واشنگتن به شهروندانش در منطقه درباره سفرهای هوایی
ترامپ: آمریکا حملات محدودی در ایران انجام می‌دهد
پیشنهاد جایزه ۲۰ میلیون دلاری سنتکام برای جاسوسی از برنامه هسته‌ای ایران
ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات، رئیس دفتر کاخ سفید را تغییر داد
لیبرمن: کابینه متکی بر احزاب عربی را نمی‌پذیریم
ترامپ: در حال مذاکره با تهران هستیم
دفاع دوباره ترامپ از جنگ با ایران
پاکستان از آغاز رایزنی‌های جدید با ایران درباره توافق مکه خبر داد
شکایت از وزیر کشور فرانسه به‌دلیل خشونت پلیس علیه معترضان
آغاز دور جدید مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین از هفته آینده
قطر: ایران و آمریکا یک توافق خوب را بپذیرند
آیزنکوت از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات تشکیل کابینه جدید خبر داد
عقب‌نشینی اروپا از اجرای مقررات زیست‌محیطی در سایه جنگ ایران
یورش معترضان به مرکز داده مایکروسافت در آمستردام
رویترز: سوریه نیرو‌های نظامی خود را به عربستان اعزام کرده است
ثبت بدترین عملکرد هفتگی بورس آمریکا از آوریل ۲۰۲۵
اعلام وضعیت اضطراری هواپیمای نظامی آمریکا در منطقه
تیک‌تاک زیر فشار اتحادیه اروپا؛ الگوریتم این شبکه اجتماعی متهم به تشدید اختلالات روانی شد
تلاش دموکرات‌های کنگره برای لغو تعرفه‌های ترامپ علیه کانادا
تضعیف موقعیت نتانیاهو در کنست؛ آیزنکوت می‌گوید در آستانه تشکیل کابینه جدید است
افت بورس‌های امارات در سایه ابهام‌های ژئوپلیتیکی منطقه
ورود بیش از هزار پناهجو به جزایر قناری اسپانیا طی یک شب