باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روسیه ایگور کوستیوف، رئیس سازمان اطلاعات نظامی این کشور، را برای شرکت در مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین که قرار است روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در ابوظبی برگزار شود، اعزام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز شنبه با اعلام این خبر گفت که هیئت روسی علاوه بر کوستیوف، شامل ولادیمیر مدینسکی، دستیار کرملین، سرگئی ریابکوف و میخائیل گالوزین، معاونان وزیر خارجه روسیه، و یوری ژیگلارفسکی، از مقام‌های ارشد ستاد کل نیرو‌های مسلح این کشور، خواهد بود.

همچنین شماری دیگر از مقام‌های نظامی و دیپلماتیک روسیه در این مذاکرات حضور خواهند داشت.

استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، پیش‌تر گفته بود که انتظار می‌رود این مذاکرات به موضوعاتی از جمله پایان دادن به جنگ، ترتیبات امنیتی پس از جنگ و کاهش تنش‌ها بپردازد.

منبع: اینترفاکس