جلسه هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های خدمات‌رسان استان کردستان با هدف اصلاح الگوی مصرف انرژی و آمادگی برای فصل سرد سال برگزار شد و در ادامه، مانور اکیپ‌های گشت پایش مصرف گاز طبیعی ادارات به اجرا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی ـ احمد فعله‌گری، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، با اشاره به آغاز طرح پایش مصرف گاز ادارات گفت: سال گذشته بیش از ۶۹۳ مورد بازدید از دستگاه‌های اجرایی انجام شد و در مواردی که الگوی مصرف رعایت نشده بود، اخطارهای لازم صادر شد.

وی با بیان اینکه اجرای عملیاتی طرح پایش ادارات از امروز آغاز شده است، افزود: اکیپ‌های نظارتی با حضور در دستگاه‌های اجرایی، وضعیت مصرف گاز و رعایت دستورالعمل‌های مربوط را بررسی می‌کنند.

فعله‌گری همچنین از فعالیت شبانه‌روزی سامانه امداد گاز ۱۹۴ خبر داد و بر ضرورت مشارکت مردم، ادارات و صنایع در مدیریت مصرف تأکید کرد.

محمد فرهاد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان نیز با اشاره به وابستگی فرآیند تأمین و توزیع آب به انرژی گفت: شرایط کوهستانی استان موجب شده است بخش قابل توجهی از انتقال و توزیع آب به پمپاژ نیاز داشته باشد؛ بنابراین مدیریت مصرف انرژی در پایداری خدمات آب‌رسانی نیز نقش مؤثری دارد.

وی فرهنگ‌سازی، آموزش در مدارس و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف را از راهکارهای کاهش مصرف آب دانست و افزود: نصب سرشیرهای کاهنده، سردوش‌های کم‌مصرف و رفع نشتی تأسیسات می‌تواند تا ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی ایجاد کند.

جلال حمه‌حسنی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان نیز با تشریح برنامه‌های تأمین سوخت جایگزین برای فصل زمستان، بر ضرورت آمادگی واحدهای صنعتی و مرغداری‌ها برای ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز تأکید کرد.

محمدسعید سلطانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هم با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی مدیریت مصرف باید به نتایج قابل سنجش منجر شود، گفت: مصرف انرژی دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت مستمر پایش شود و ادارات برای کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی تلاش کنند.

وی توسعه انرژی خورشیدی در ادارات و هماهنگی شرکت‌های خدمات‌رسان برای مدیریت شرایط بحرانی و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات را ضروری دانست.

در ادامه این جلسه، مانور اکیپ‌های گشت پایش مصرف گاز طبیعی ادارات برگزار شد و گروه‌های عملیاتی با حضور در دستگاه‌های اجرایی، روند نظارت بر مصرف گاز و رعایت الگوی تعیین‌شده را آغاز کردند.

برچسب ها: انرژی ، گاز ، آب ، برق ، سوخت ، کردستان ، ناترازی انرژی ، سنندج
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