شرکت RugOne گوشی جان سخت خود مجهز به دوربین دید در شب را معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت RugOne از یک گوشی هوشمند جدید رونمایی کرده است که با ساختاری فوق‌العاده مقاوم، فناوری‌های پیشرفته و دوربین‌های تخصصی طراحی شده؛ ویژگی‌هایی که آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای علاقه‌مندان به سفر و ماجراجویی در طبیعت تبدیل می‌کند.

این دستگاه دارای بدنه‌ای مقاوم در برابر ضربه است که استاندارد نظامی MIL-STD-۸۱۰H را پاس می‌کند و همچنین از گواهی IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار بهره می‌برد. ابعاد این گوشی ۱۷۲.۵ در ۸۳.۴ در ۱۹.۱ میلی‌متر و وزن آن ۴۷۷ گرم است.

این محصول به نمایشگر ۶.۶۷ اینچی AMOLED با وضوح ۲۷۱۲ در ۱۲۲۰ پیکسل (تراکم پیکسلی حدود ۴۴۶ پیکسل در هر اینچ) و حداکثر روشنایی ۱۷۰۰ نیت مجهز شده است. صفحه نمایش توسط لایه‌ای از شیشه «کورنینگ گوریلا گلس ویکتوس» (Corning Gorilla Glass Victus) محافظت می‌شود که در برابر ضربه و خط و خش مقاوم است.

سیستم دوربین اصلی شامل سه لنز (۵۰، ۶۴ و ۵ مگاپیکسلی) است که شامل یک لنز دید در شب و یک لنز فوق‌عریض (Ultra-wide) می‌شود. این دستگاه قابلیت ضبط ویدیو با کیفیت ۴K را دارد و دوربین سلفی آن نیز از وضوح ۳۲ مگاپیکسلی برخوردار است.

این گوشی با سیستم عامل اندروید ۱۶ (همراه با پشتیبانی از به‌روزرسانی‌های آینده) عرضه می‌شود و قدرت پردازشی آن توسط تراشه «مدیاتک دایمنسیتی ۸۴۰۰» (MediaTek Dimensity ۸۴۰۰) به همراه پردازنده گرافیکی G۷۲۰ MC۷ تأمین می‌گردد.

این دستگاه دارای ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی است. از دیگر امکانات آن می‌توان به دو درگاه سیم‌کارت نانو (Nano-SIM) به همراه پشتیبانی از سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM)، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون، تراشه NFC، سیستم‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای، فرستنده مادون قرمز (IR) برای کنترل دستگاه‌های الکترونیکی، رادیو FM و یک باتری حجیم ۹۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی اشاره کرد.

منبع: Russia Today

برچسب ها: دوربین دید در شب ، گوشی جدید ، گوشی اندروید ، دوربین گوشی
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