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ازمیغان؛ هم‌نشینی نخل و شالیزار در قلب کویر + فیلم

روستای ازمیغان در شرق طبس، با رودخانه‌های دائمی، شالیزار‌ها و نخلستان‌هایش، تصویری متفاوت از طبیعت کویر به نمایش می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ازمیغان در ۴۰ کیلومتری شرق طبس، یکی از مناطق گردشگری این شهرستان است که به‌دلیل برخورداری از رودخانه‌های دائمی، طبیعتی سرسبز در دل کویر دارد. در این روستا نخل، مرکبات و دیگر درختان میوه در کنار شالیزار‌ها رشد می‌کنند و کشاورزی و دامپروری از فعالیت‌های اصلی مردم است.

از دیدنی‌های ازمیغان می‌توان به تخت عروسه، برکه و نیزار‌های اطراف آن، باغ‌های میوه و خانه‌های دست‌کند معروف به قلعه دختر اشاره کرد. هم‌نشینی معماری بومی با طبیعت و چشم‌انداز نخلستان‌ها و شالیزارها، این روستا را در فصل‌های مختلف سال به مقصدی گردشگری تبدیل کرده است.

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