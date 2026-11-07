روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که استیون میلر، رئیس دفتر تازه‌منصوب کاخ سفید، به دونالد ترامپ توصیه کرده است جنگ با ایران را پایان دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از منابعی گزارش داد استیون میلر که به‌تازگی به‌عنوان رئیس دفتر کاخ سفید منصوب شده است، به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، توصیه کرده جنگ با ایران را پایان دهد.

بر اساس این گزارش، میلر هنگام تلاش برای به‌دست آوردن این سمت، پیشنهاد پایان دادن به جنگ با ایران را با ترامپ مطرح کرده بود؛ موضعی که به گفته منابع، برخی از حامیان رئیس‌جمهور آمریکا آن را نوعی خیانت تلقی کردند.

میلر که پیش‌تر معاون رئیس دفتر کاخ سفید بود، در مناسبت‌های مختلف آشکارا از سیاست‌های ترامپ در قبال ایران حمایت کرده است.

ترامپ روز جمعه اعلام کرد استیون میلر از ۹ نوامبر ۲۰۲۶ جایگزین سوزی وایلز خواهد شد و ریاست دفتر کاخ سفید را بر عهده خواهد گرفت.

این انتصاب در شرایطی حساس انجام می‌شود؛ ترامپ این تصمیم را تنها سه روز پس از شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای اعلام کرد.

به نوشته این گزارش، ناظران معتقدند ترامپ با ارتقای فردی که در موضوع مهاجرت مواضعی بسیار سخت‌گیرانه دارد، به بالاترین سمت اجرایی کاخ سفید، نشان داده است که قصد دارد سیاست‌های مهاجرتی خود را در دوره باقی‌مانده ریاست‌جمهوری‌اش ادامه دهد.

منبع: نیویورک‌تایمز

برچسب ها: رئیس دفتر کاخ سفید ، استیون میلر ، جنگ ایران
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