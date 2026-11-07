باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهم‌نامه همکاری میان شهرداری کلان‌شهر شیراز و فدراسیون ورزش‌های همگانی جمهوری اسلامی ایران، با حضور علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، محمدحسن اسدی شهردار شیراز و جمعی از مدیران ورزش همگانی استان فارس، در آیینی همراه با تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران هیئت‌های ورزش همگانی استان فارس به امضا رسید.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی و همراهانش، گفت: من به عنوان شهردار کلان‌شهر شیراز وقتی نام ورزش همگانی می‌آید، واقعاً حال خوب و عجیبی به من دست می‌دهد؛ چون مسئولیت مدیریت شهری عمدتاً ورزش همگانی است و شهردار و شورای شهر باید به صورت ویژه از آن حمایت کنند، چرا که نفع آن به همه مردم می‌رسد.

او با اشاره به جمعیت نزدیک به دو میلیون نفری شیراز تأکید کرد: باید کاری کنیم که هر زمان و هر هزینه‌ای که صرف می‌کنیم، نفع آن به همه مردم برسد.

شهردار شیراز با مرور اقدامات ورزشی شهرداری در دوره اخیر گفت: پنج نوبت پیاده‌روی بزرگ خانوادگی برگزار کردیم که در برخی از آنها جوایزی، چون هزار دستگاه دوچرخه در نظر گرفته شد. یکی از اهداف ما معرفی پروژه‌های شهرداری در کنار نشاط شهروندان بود؛ برای مثال در بزرگراه شهید سلیمانی و بزرگراه آیت‌الله حائری شیرازی، منظرگاه‌های زیبایی ایجاد شده که شهروندان را به عبور از این مسیر‌ها ترغیب می‌کند.

او افزود: در یکی از این پیاده‌روی‌ها، وزیر ورزش و جوانان حضور یافت و اعلام کرد که ۱۶۵ هزار نفر در این رویداد شرکت کرده و لوح تقدیر و لوح رکورد به شهرداری اهدا شد. سال گذشته در ۲۵ مهرماه، نیز رکورد خود را شکستیم و پیاده‌روی ۲۰۰ هزار نفری برگزار کردیم.

۳۰ پیاده‌روی منطقه‌ای و افتتاح ۲۰ زمین چمن مصنوعی

اسدی با اشاره به فعالیت‌های ۷ ماه گذشته گفت: نزدیک به ۳۰ پیاده‌روی خانوادگی منطقه‌ای در نقاط مختلف شهر برگزار شد، بیش از ۲۰ زمین چمن مصنوعی افتتاح کردیم، ۱۴ سالن ورزشی را آغاز کردیم که ۷ سالن به بهره‌برداری رسیده است. در دو هفته گذشته نیز خانه کاراته در منطقه ۵ و مجموعه ورزشی شهدای لامرد افتتاح شد.

او از اجرای مسیر ۳۲ کیلومتری دوچرخه در شیراز خبر داد و گفت: این مسیر را به پایان رساندیم تا بگوییم شیراز شهر دوچرخه است. جوایز دوچرخه نیز برای معرفی این فرهنگ در نظر گرفته شد.

باغ زندگی؛ ۲۴۰ هکتار ورزش و تفریح

شهردار شیراز به خرید باغی به مساحت ۲۴۰ هکتار اشاره کرد و گفت: در این باغ، مسیر پیاده و مسیر دوچرخه ایجاد کردیم. همچنین بزرگ‌ترین ورزشگاه زورخانه‌ای جهان را در شیراز آغاز کرده‌ایم که سال آینده افتتاح می‌شود.

اسدی با تأکید بر اهمیت ورزش در زندگی فردی گفت: ورزش یعنی ثروت، دارایی و سرمایه. آن چیزی که همیشه همراه شماست، جسم شماست که می‌توانید آن را تا ۸۰ سالگی و حتی بیشتر استوار و بانشاط نگه دارید. کسی به جای شما نمی‌تواند ورزش کنید؛ باید خودتان آستین بالا بزنید.

تفاهم‌نامه‌ای که باید فصلی ارزیابی شود

او با اشاره به تفاهم‌نامه امضا شده گفت: قرار نیست فقط بنده و خلیلی این را امضا کنیم؛ این تفاهم‌نامه باید فصلی ارزیابی شود. ما باید در این شهر ورزش را نهادینه و حتی اجباری کنیم و با تبلیغات و اطلاع‌رسانی، مردم ورزش را برای خودشان فرض بدانند.

شهردار شیراز افزود: یک روز بدون ورزش نباید قابل تصور باشد. امروز شیراز به عنوان قطب گردشگری، قطب پزشکی و قطب نشاط اجتماعی شناخته می‌شود و باید به قطب ورزشی نیز تبدیل شود.

اسدی با اشاره به برنامه‌های آینده شهرداری گفت: باید کاری کنیم که هر خانواده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مسیر پیاده، مسیر دوچرخه و سالن ورزشی محله خود دسترسی داشته باشد. تلاش می‌کنیم تا هر محله‌ای یک سالن ورزشی داشته باشد و این در دستور کار ماست.

او در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از ۱۳۰ ورزشکار نونهال و جوان حاضر در سالن گفت: شورای اسلامی شهر شیراز مصوبات خوبی در حمایت از ورزش حرفه‌ای و قهرمانی دارد. اخیراً آقای فرخی که قهرمان جهان در کشتی شد، در صحن شورا مورد تقدیر قرار گرفت.

شهرداری شیراز از اصلی‌ترین حامیان تیم فوتبالی است که به لیگ برتر راه یافته و حمایت ما از ورزش بهتر خواهد شد. در ورزش همگانی نیز باید سنگ تمام بگذاریم.

در پایان این مراسم از قهرمانان و مدال‌آوران هیئت‌های ورزش‌های همگانی استان فارس تجلیل و تقدیر شد.