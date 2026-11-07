باشگاه خبرنگاران جوان - فراز دشتی مسئول اداره نگهداری حریم راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت صیانت از حریم قانونی راه‌ها اظهار کرد: حفظ حریم راه‌ها از اولویت‌های مهم مجموعه راهداری است که علاوه بر جلوگیری از تجاوز به اراضی و محدوده قانونی راه‌ها، نقش بسزایی در ارتقای ایمنی تردد، تأمین دید کافی رانندگان و پیشگیری از بروز حوادث جاده‌ای دارد.

وی افزود: در همین راستا و طی هفت ماهه سال جاری، ۷۳۰ مورد برخورد با دستفروشان حاشیه راه‌ها، یک هزار و ۱۵۰ مورد جمع‌آوری تابلوها و بنرهای غیرمجاز و ۳۸۵ مورد برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم راه‌های استان به ثبت رسیده است.

دشتی همچنین از ۱۴۷ مورد انسداد راه‌های دسترسی غیرمجاز خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات در راستای جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در حریم راه‌ها، ساماندهی حاشیه محورهای ارتباطی و کاهش عوامل مخاطره‌آمیز برای کاربران جاده‌ای انجام شده است.