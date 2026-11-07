باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۶ آبان شاخص کل بورس با افزایش ۱۷۰ هزار و ۹۳۱ واحد در سطح ۸ میلیون و ۸۳ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۱ هزار و ۷۵ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز فملی، فارس و فولاد بیشترین تاثیر و سه نماد فملی، داروند و زشک پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس ایران بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۹۴۹ واحد در سطح ۶۷ هزار و ۹۶۲ واحد ایستاد واحدی قرار گرفت؛ امروز سه نماد آریا، کگهر و مارون بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، فپردیس و وسرمایه پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس ایران بودند.

امروز فلزات اساسی، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی سه گروه برتر صنعتی بازار سرمایه ایران بودند.