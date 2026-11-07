باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر الکسی دانیلوف، متخصص مغز و اعصاب در روسیه، توضیح می‌دهد که «استرس محیط کار» اصطلاحی کلی است که طیف وسیعی از مشکلات و شکایات رایج در میان افرادی را در بر می‌گیرد که ساعات طولانی را پشت میز و در مقابل رایانه سپری می‌کنند.

به گفته او، این مشکلات شامل خستگی مزمن، گرفتگی و تنش در ناحیه گردن و شانه‌ها، خشکی و خستگی چشم‌ها، سردرد، کمردرد و اختلالات خواب است.

علاوه بر این، نشانه‌هایی نظیر رنگ‌پریدگی یا زردی چهره، تیرگی و پف زیر چشم‌ها، تنش در ناحیه پیشانی و ابروها، و همچنین چهره‌ای کدر و بی‌روح، همگی می‌توانند گویای استرس مزمنی باشند که بسیاری از افراد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ چرا که چهره اغلب بازتاب‌دهنده وضعیت کلی بدن است.

دکتر دانیلوف خاطرنشان می‌کند که کم‌تحرکی باعث کند شدن گردش خون و لنف می‌شود؛ این امر سطح اکسیژن در بافت‌ها را کاهش داده و موجب می‌شود چهره، کدر و پف‌کرده به نظر برسد. استرس مزمن و کم‌خوابی منجر به افزایش سطح هورمون کورتیزول می‌شوند که به نوبه خود تولید کلاژن را کاهش داده و سد دفاعی پوست را تضعیف می‌کند.

همچنین، عدم قرارگیری در معرض نور طبیعی روز نیز بر سلامت پوست تأثیر منفی می‌گذارد. خستگی، توجیه مناسبی برای نوشیدن یک فنجان قهوه اضافی نیست و پوشاندن رنگ‌پریدگی چهره با لوازم آرایشی نیز راه‌حل درستی محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید ریشه این استرس بیش‌ازحد در بدن شناسایی و برطرف گردد.

او می‌گوید: «پرداختن به پوست صورت، بدون در نظر گرفتن سلامت مغز و قلب، رویکردی کوتاه‌بینانه است. تحقیقات علمی نشان می‌دهند که وضعیت پوست صورت و جذابیت کلی چهره، با سلامت مغز مرتبط هستند. بنابراین، مراقبت‌های معمول پوستی — مانند پاکسازی ملایم و مرطوب‌سازی — باید مکمل این توصیه‌ها باشند، نه جایگزینی برای آنها.» دکتر دانیلوف سه راهکار را برای کاهش آثار خستگی در چهره پیشنهاد می‌کند:

تحرک و هوای تازه: هنگام کار، وضعیت بدن خود را تغییر دهید؛ هر ساعت از جای خود برخیزید، به گردن و شانه‌هایتان کشش دهید، بیشتر قدم بزنید و زمان بیشتری را در طبیعت سپری کنید.

خواب کافی: در طول خواب، سیستم لنفاوی مغز فعال می‌شود و به پاکسازی مغز از پروتئین‌های انباشته‌شده کمک می‌کند؛ همچنین رویا‌ها نیز به کاهش تنش‌های عاطفیِ تجربه شده در طول روز کمک می‌کنند. رویکرد «تغذیه عصبی» (Neuro-nutritional): مغز، روده و پوست به مثابه یک سیستم یکپارچه عمل می‌کنند.

این پزشک توصیه می‌کند که مصرف شیرینی‌ها، محصولات قنادی و نوشیدنی‌های گازدار کاهش یابد. در عوض، او پیشنهاد می‌کند که از میوه‌های فصلی، انواع توت‌ها، حبوبات، مغزها، روغن زیتون و ماهی‌های چرب استفاده شود. این مواد غذایی، باکتری‌های مفید روده را تغذیه می‌کنند؛ باکتری‌هایی که به نوبه خود، اسید‌های چرب امگا-۳ و آنتی‌اکسیدان‌ها را برای مغز و پوست فراهم می‌آورند.

منبع: راشا تودی