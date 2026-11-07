پیام شما شهروندان عزیز در مورد تاخیر در واریز افزایش کالابرگ در آبان، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد تاخیر در واریز افزایش کالابرگ در آبان، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس مربوطه ارجاع داده شد.

گلایه برخی از خانوار‌ها از افزایش نیافتن مبلغ ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد تاخیر در واریز افزایش کالابرگ آبان را در لینک زیر مشاهده کنید.

علت عدم واریز افزایش کالابرگ در آبان چیست؟

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها هنوز فهرست نهایی مشمولان این افزایش اعتبار را به وزارت کار ارسال نکرده است.



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