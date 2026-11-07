باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - رامین محمودی روز شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران اظهار کرد: از روز گذشته بارش باران در استان آغاز شده و هم‌اکنون تمامی محور‌های مواصلاتی کردستان بارانی و لغزنده است، بنابراین رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی افزود: نیرو‌های راهداری به‌صورت مستمر در نقاط مختلف جاده‌ای مشغول گشت‌زنی و پایش مسیر‌ها هستند تا در صورت بروز آب‌گرفتگی، ریزش کوه و سایر مشکلات احتمالی، اقدامات لازم برای رفع موانع و تأمین ایمنی تردد انجام شود.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان با اشاره به آماده‌باش نیرو‌های راهداری بیان کرد: در حال حاضر ۳۶ اکیپ راهداری به همراه تمامی ماشین‌آلات این مجموعه در محور‌های مواصلاتی استان حضور دارند و برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی‌ها آماده خدمت‌رسانی هستند.

محمودی با اشاره به وقوع ریزش کوه در برخی محور‌های استان گفت: در محور‌های پالنگان، سروآباد، کامیاران و محور سنندج - مریوان در محدوده روستای نگل نیز ریزش کوه گزارش شد که با حضور به‌موقع نیرو‌های گشت راهداری، اقدامات لازم برای رفع موانع و ایمن‌سازی مسیر‌ها انجام گرفت.

وی همچنین از انسداد گردنه تته در محور سروآباد - اورامان خبر داد و افزود: این مسیر به دلیل بارش شدید باران و مه غلیظ و با هدف حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

محمودی با بیان اینکه عرض کم جاده و ارتفاع زیاد این محور، تردد در شرایط نامساعد جوی را با خطر مواجه می‌کند، اظهار کرد: در صورت بهبود شرایط جوی، امکان بازگشایی گردنه تته وجود دارد.

وی با تأکید بر لغزنده بودن تمامی محور‌های مواصلاتی استان یادآور شد: با توجه به صدور هشدار قرمز هواشناسی و تداوم بارندگی‌ها، از رانندگان درخواست می‌شود از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با احتیاط کامل رانندگی کنند.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان همچنین از رانندگان خواست از تردد در مسیر‌هایی که احتمال وقوع سیلاب در آنها وجود دارد، پرهیز کنند و با توجه به شرایط جوی، ایمنی را در اولویت سفر‌های خود قرار دهند.