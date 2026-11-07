معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان گفت: همزمان با تداوم بارندگی‌ها در استان، ۳۶ اکیپ راهداری به همراه تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات در محور‌های مواصلاتی مستقر شده‌اند و وضعیت راه‌ها را به‌صورت مستمر پایش می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - رامین محمودی روز شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران اظهار کرد: از روز گذشته بارش باران در استان آغاز شده و هم‌اکنون تمامی محور‌های مواصلاتی کردستان بارانی و لغزنده است، بنابراین رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی افزود: نیرو‌های راهداری به‌صورت مستمر در نقاط مختلف جاده‌ای مشغول گشت‌زنی و پایش مسیر‌ها هستند تا در صورت بروز آب‌گرفتگی، ریزش کوه و سایر مشکلات احتمالی، اقدامات لازم برای رفع موانع و تأمین ایمنی تردد انجام شود.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان با اشاره به آماده‌باش نیرو‌های راهداری بیان کرد: در حال حاضر ۳۶ اکیپ راهداری به همراه تمامی ماشین‌آلات این مجموعه در محور‌های مواصلاتی استان حضور دارند و برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی‌ها آماده خدمت‌رسانی هستند.

محمودی با اشاره به وقوع ریزش کوه در برخی محور‌های استان گفت: در محور‌های پالنگان، سروآباد، کامیاران و محور سنندج - مریوان در محدوده روستای نگل نیز ریزش کوه گزارش شد که با حضور به‌موقع نیرو‌های گشت راهداری، اقدامات لازم برای رفع موانع و ایمن‌سازی مسیر‌ها انجام گرفت.

وی همچنین از انسداد گردنه تته در محور سروآباد - اورامان خبر داد و افزود: این مسیر به دلیل بارش شدید باران و مه غلیظ و با هدف حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

محمودی با بیان اینکه عرض کم جاده و ارتفاع زیاد این محور، تردد در شرایط نامساعد جوی را با خطر مواجه می‌کند، اظهار کرد: در صورت بهبود شرایط جوی، امکان بازگشایی گردنه تته وجود دارد.

وی با تأکید بر لغزنده بودن تمامی محور‌های مواصلاتی استان یادآور شد: با توجه به صدور هشدار قرمز هواشناسی و تداوم بارندگی‌ها، از رانندگان درخواست می‌شود از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با احتیاط کامل رانندگی کنند.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان همچنین از رانندگان خواست از تردد در مسیر‌هایی که احتمال وقوع سیلاب در آنها وجود دارد، پرهیز کنند و با توجه به شرایط جوی، ایمنی را در اولویت سفر‌های خود قرار دهند.

برچسب ها: کردستان ، بارش باران شدید ، راهداری کردستان
خبرهای مرتبط
‎تردد روان در اکثر محورهای کردستان با وجود بارش؛ تردد ‏در برخی محورها منوط به زنجیر چرخ
بارش سنگین برف درگردنه ژالانه؛ ترددفقط بازنجیر چرخ امکان پذیر است
سقوط چندباره بهمن در گردنه ژالانه سروآباد
بسته شدن مسیر‌های منتهی به سد ژاوه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
 اجرای قوانین حدنگار و ثبت رسمی معاملات، حجم پرونده‌های کلاهبرداری  را کاهش داد
پایش مصرف انرژی ادارات کردستان با اجرای مانور گشت‌های نظارتی
جاده‌های کردستان زیر بارش باران؛ راهداری در آماده‌باش کامل
بیش از ۴۲ هزار نوزاد و کودک کردستانی غربالگری شنوایی شدند
افزایش ۳۰ درصدی مصرف گاز کردستانی‌ها در پی برودت هوا/ لزوم صرفه‌جویی و کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای منازل
کشف ۱۹ قطعه سکه تقلبی با نقوش تاریخی در دیواندره
لاله‌های فاطمی در راه سنندج/ کردستان میزبان ۳ مسافر گمنام بهشت می‌شود