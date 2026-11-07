باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بلومبرگ گزارش داده است که شرکت آمریکایی «بلو اوریجین» (Blue Origin) تصمیم گرفته است پرتاب آزمایشیِ پیشِ رویِ موشک فضایی سنگین‌بر خود، موسوم به «نیو گلن» (New Glenn)، را تا اوایل سال ۲۰۲۷ به تعویق بیندازد.

این خبرگزاری خاطرنشان کرد که جف بزوس، بنیان‌گذار این شرکت، اکتبر سال گذشته اعلام کرده بود که پرتاب آزمایشی برای دسامبر امسال برنامه‌ریزی شده است؛ اما اکنون این تاریخ به ژانویه سال آینده موکول شده است.

این خبرگزاری به نقل از یک یادداشت داخلی شرکت گزارش داد: «این تغییرات جزئی، از دستاورد‌های ما یا اهمیتِ کار‌های پیشِ رو نمی‌کاهد. به پرواز درآوردنِ "نیو گلن" همچنان اولویت اصلی ماست.»

بلو اوریجین نخستین پرتاب آزمایشی این موشک را در ژانویه سال گذشته انجام داد. در ماه مه امسال، این موشک در جریان آزمایش روی سکوی پرتاب در «پایگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال» در فلوریدا، منفجر شد.

این شرکت در پلتفرم «ایکس» (X) اعلام کرد که در حین آزمایش، نقص فنی رخ داده است و تأیید کرد که هیچ‌یک از کارکنان آسیب ندیده‌اند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، این حادثه خسارات قابل‌توجهی به «مجموعه پرتاب ۳۶» (Launch Complex ۳۶) در این مرکز وارد کرد.

در ماه اوت، دیو لیمپ، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرد که علت این حادثه، خرابی در شیر اصلی اکسیژنِ یکی از موتور‌های «بی‌ای-۴» (BE-۴) — که در مرحله اول موشک به کار رفته‌اند — بوده است؛ یافته‌ای که بعداً با بازیابی و بازرسی قطعات سخت‌افزاری تأیید شد.

او اشاره کرد که این شرکت قصد دارد تغییرات جزئی در طراحی شیر‌ها اعمال کند تا از تکرار این مشکل جلوگیری شود. در همین حال، روزنامه «پولیتیکو» (Politico) نوشت که این حادثه می‌تواند برنامه‌های بلو اوریجین برای مشارکت در برنامه اکتشاف ماهِ ناسا را ​​به تأخیر بیندازد.

منبع: تاس