جمعیت هلال احمر از اعزام ۱۵ تیم عملیاتی در ۸ استان متأثر از بارش‌های جوی و امدادرسانی به ۶۹ آسیب‌دیده از این حوادث خبر داد و بر لزوم توجه مردم به هشدار‌های هواشناسی و نکات ایمنی در سیلاب تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه جمعیت هلال احمر به شرح زیر است: 

۱_ در بازه زمانی ساعت ۰۹:۰۰ روز ۱۴ آبان تا ساعت ۰۹:۰۰ روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵، حوادث ناشی از شرایط جوی ۸ استان کشور را تحت تاثیر قرار داد که در مجموع نجاتگران هلال‌احمر به ۶۹ نفر از هم‌وطنان امدادرسانی کردند. 

۲- در پی ورود سامانه بارشی به کشور، استان‌های اصفهان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، البرز، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، مازندران و مرکزی تحت تاثیر قرار گرفتند. در اصفهان، شهرستان گلپایگان و معابر روستایی دچار آبگرفتگی شدند. در  استان لرستان شهرستان خرم‌آباد، شهر سپیددشت، شهرستان دورود، محور دورود به سپیددشت با آب‌گرفتگی مواجه شدند و ۵۸ نفر دچار حادثه شدند. در استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان کوهرنگ سیلاب و آب‌گرفتگی ۱۱ نفر حادثه‌دیده بر جای گذاشت. در  استان البرز، شهرستان نظرآباد نیز، آب‌گرفتگی معابر شهری را به خود دید.

۳- با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی، از شهروندان درخواست می‌شود:

- از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

- به هیچ عنوان از مسیر‌های آب‌گرفته و جریان‌های سیلابی، چه به‌صورت پیاده و چه با خودرو، عبور نکنند.

- از سفر‌های غیرضروری در زمان بارندگی شدید پرهیز و پیش از انجام سفر، آخرین وضعیت جوی و شرایط راه‌ها را بررسی کنند. 

- در صورت مواجهه با آب‌گرفتگی معابر، از ورود به زیرگذر‌ها و مناطق کم‌ارتفاع خودداری کنند و نکات ایمنی را جدی بگیرند.

۴- با توجه به اینکه در هوای بارانی احتمال وقوع تصادفات بیشتر می‌شود، جمعیت هلال احمر به رانندگان توصیه می‌کند با رعایت نکات زیر، ایمن‌تر برانند:

- سرعت را کاهش دهید؛ در جاده‌های خیس فاصله توقف خودرو چندبرابر می‌شود، بنابراین سرعت مطمئنه را رعایت کنید و از ترمز‌های ناگهانی بپرهیزید.

- لاستیک‌ها را بررسی کنید؛ عمق آج مناسب و فشار باد صحیح نقش کلیدی در تخلیه آب و جلوگیری از لغزش‌ها دارد. از مناطق پرآب و جریان‌های شدید دوری کنید؛ اگر عمق آب از نیم متر بیشتر باشد هرگز وارد آن نشوید، زیرا ممکن است خودرو خاموش شود یا آب خودرو را با خود ببرد.

گفتنی است، شهروندان در صورت بروز حادثه یا نیاز به دریافت خدمات امدادی در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

برچسب ها: هلال احمر ، بارش ، سیل
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