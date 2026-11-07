آتش‌سوزی یک واحد تجاری در طبقه همکف ساختمانی پنج‌طبقه در منطقه کیانمهر کرج، با حضور به‌موقع آتش‌نشانان مهار شد و ۲۳ نفر از ساکنان این ساختمان که در معرض دودگرفتگی قرار گرفته بودند، به محل امن انتقال یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جابر خوشگرد،رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج گفت: پس از دریافت گزارش وقوع آتش‌سوزی از طریق سامانه ۱۲۵، نیروهای عملیاتی ایستگاه‌های ۱۴ و ۲۴ به محل حادثه در محدوده ملت شرقی، منطقه کیانمهر اعزام شدند.

وی با اشاره به شرایط حادثه گفت: حریق در بخش تجاری واقع در طبقه همکف آغاز شده بود و دود حاصل از آن به طبقات بالایی ساختمان نفوذ کرده بود. آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با اقدامات سریع و مؤثر، مانع از سرایت آتش به سایر قسمت‌های ساختمان شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرج با بیان اینکه انتشار دود، ساکنان طبقه اول را با خطر مواجه کرده بود، افزود: در جریان عملیات امداد و نجات، ۲۳ نفر از افراد حاضر در ساختمان از محیط آلوده به دود خارج و به نقطه‌ای ایمن منتقل شدند.

خوشگرد همچنین درباره تجهیزات و نیروی انسانی به‌کارگرفته‌شده در این حادثه اظهار کرد: برای مدیریت این عملیات، هشت نیروی آتش‌نشان با استفاده از سه دستگاه خودروی امدادی در محل حضور یافتند و علاوه بر خاموش کردن آتش، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محیط را انجام دادند.

این عملیات با مهار کامل حریق و تخلیه افراد در معرض خطر به پایان رسید.

برچسب ها: آتش سوزی ، آتش نشانی
خبرهای مرتبط
دود غلیظ در فردیس مربوط به آتش‌سوزی در یک واحد تعمیرگاهی است
آتش‌سوزی کارگاه پالت‌سازی در محمدشهر کرج مهار شد
چهار کشته و ۲ مصدوم، پیامد آتش‌سوزی ناشی از نگهداری بنزین در یزد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازگشایی محور کرج–چالوس پس از وقوع سیلاب در محدوده سرودار
نجات ۲۳ نفر در حادثه حریق واحد تجاری کیانمهر کرج
آخرین اخبار
نجات ۲۳ نفر در حادثه حریق واحد تجاری کیانمهر کرج
بازگشایی محور کرج–چالوس پس از وقوع سیلاب در محدوده سرودار
مدارس طالقان و آسارا فردا غیرحضوری شد؛ برف و باران مدارس البرز را به خانه‌ها کشاند
فرصتی طلایی برای ورود به بازار کار
یادواره ۵۳ ستاره درخشان در البرز
طلای سرخ در زمین‌های البرز جوانه زد
ایران در مسیر «بازدارندگی مطلق» از هیچ‌یک از شروط خود کوتاه نمی‌آید/ تنگه هرمز بخشی از معادلات قدرت ایران است