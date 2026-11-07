باشگاه خبرنگاران جوان - چملی‌گول یا چمن متحرک در نزدیکی روستای بدرلو در شهرستان تکاب قرار دارد. ویژگی شاخص این جاذبه طبیعی، وجود توده‌ای شناور از ریشه‌ها و پوشش گیاهی بر سطح آب است که با حرکت آب و وزش باد جابه‌جا می‌شود. این پدیده طبیعی به‌دلیل ویژگی خاص خود در فهرست آثار طبیعی ملی به ثبت رسیده و به یکی از ظرفیت‌های گردشگری طبیعت‌محور آذربایجان غربی تبدیل شده است.

در ۳ سال اخیر برگزاری جشنواره ملی گردشگری به معرفی چملی‌گول کمک کرده‌است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی درباره اقدامات انجام‌شده برای توسعه گردشگری چملی‌گول می‌گوید: «این چمن در واقع توده‌ای ریشه‌ای است که از آب تغذیه می‌کند و به نقطه ثابتی متصل نیست و به همین دلیل امکان حرکت و جابه‌جایی روی سطح آب را دارد که برای گردشگران بسیار جذاب است. مسیر دسترسی به این جاذبه گردشگری آسفالت شده و اقداماتی نیز برای بهبود راه دسترسی انجام داده‌ایم؛ همچنین در این مسیر چند پل احداث شده است.»

رضا حیدری، با اشاره به ظرفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی در محدوده چملی‌گول ادامه می‌دهد: «توسعه امکانات بوم‌گردی‌هایی که در مسیر دسترسی به این جاذبه قرار دارند، زمینه بهره‌مندی گردشگران از این منطقه دیدنی در نیمه دوم سال را نیز فراهم می‌کند. نکته

قابل توجه این است که مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگری این منطقه اهمیت زیادی دارد و بدون همراهی مردم محلی برنامه‌های گردشگری به نتیجه نمی‌رسد.»

حیدری درباره وضعیت فصلی گردشگری در چملی‌گول نیز توضیح می‌دهد و می‌گوید: «این منطقه به‌دلیل سرمای هوا در تکاب، در نیمه نخست سال گردشگر دارد. البته افرادی که علاقه‌مند به بازدید در فصل سرد هستند نیز به منطقه سفر می‌کنند.»

این جزیره متحرک با مساحت ۸۰مترمربع روی برکه یک هکتاری خودنمایی و با ورزش باد و جریان هوا به جهات مختلف حرکت می‌کند. برخی کارشناسان علت حرکت برکه را منطبق و متناسب با حرکت وضعی زمین می‌دانند؛ آب دریاچه با جوشیدن از عمق دریاچه تامین می‌شود.

منبع: روزنامه همشهری