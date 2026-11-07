باشگاه خبرنگاران جوان - با کسب اکثریت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا، کنگره آمریکا از سوم ژانویه با ترکیب تازه‌ای فعالیت می‌کند. این تغییر به دموکرات‌ها امکان می‌دهد طرح‌های قانونی خود را پیش ببرند و عملکرد دولت ترامپ را بیشتر زیر نظر بگیرند؛ از جمله در موضوعاتی مانند توقف جنگ علیه ایران و تغییر حمایت‌های نظامی آمریکا.

ترامپ نمی‌تواند طرح‌های مورد نظر خود را بدون همراهی کنگره به قانون تبدیل کند و در صورت مخالفت رئیس‌جمهور با مصوبات نیز، دو مجلس می‌توانند با رأی دوسوم اعضا وتوی او را لغو کنند. قانون اختیارات جنگ نیز رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند ظرف ۴۸ ساعت کنگره را از آغاز عملیات نظامی مطلع کند و مشارکت نیرو‌های آمریکایی در عملیات رزمی را پس از ۶۰ روز پایان دهد؛ محدودیت‌هایی که می‌تواند محاسبات ترامپ را تغییر دهد.