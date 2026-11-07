فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: خودرو سواری پراید حامل ۵۷ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه در مشهد شناسایی و توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ دوم ستاد احمد نگهبان افزود: تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر در مشهد با اقدامات اطلاعاتی این محموله مواد افیونی صنعتی را ردزنی کردند.

وی بیان کرد: پلیس با تعقیب سایه به سایه خودرو سواری پراید حامل مواد افیونی در اقدامی غافلگیرانه، خودروی مذکور را متوقف و در بازرسی از آن ۵۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و پنج کیلوگرم هروئین را کشف کرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی اظهار کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و تحقیقات با هماهنگی مرجع قضایی ادامه دارد.

براساس اعلام فرمانده انتظامی خراسان رضوی در نیمه نخست امسال ۱۳ تن انواع مواد مخدر کشف و ۵۶ باند تهیه و توزیع مواد افیونی در این استان شناسایی و منهدم شدند.

برچسب ها: شیشه ، موادمخدر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
سلام به همه نیروهای امنیتی و انتظامی عزیز خسته نباشید لطفا این خوک مواد فروش رو در ملأعام تیکه تیکه کنید عبرتی برای دیگران باشد ممنون میشم
۱۳
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
گردن اینارو بشکونید
۱۲
۳۲
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پراید حامل ۵۷ کیلوگرم شیشه به مقصد نرسید