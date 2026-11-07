باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی‌کوهساری، معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه، در نشست خبری فراخوان دومین دوره جایزه جهانی شهید صدر با اشاره به شرایط بین‌المللی گفت: ما در عرصه بین‌الملل در یک دوران گذار پرچالش قرار داریم و تحولات جهان به سمت عبور از یک نقطه عطف تاریخی در حال سپری شدن است. امروز چشمان زیادی متوجه کشور ما، انقلاب اسلامی و نظام ماست.

وی با بیان اینکه نگاه‌ها به انقلاب اسلامی عمدتاً معطوف به ابعاد سیاسی و قدرت نظامی بوده، تصریح کرد: انقلاب ما ذاتاً یک انقلاب گفتمانی، معرفتی و فرهنگی است و امروز در عرصه بین‌الملل تشنگی وجود دارد برای اینکه قدرت نرم جمهوری اسلامی در کنار قدرت سخت آن جویا شود.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به گفتمان‌های جهانی اسلوام افزود: در کنار گفتمان مقاومت، گفتمان‌هایی مانند عدالت، فطرت، کرامت انسانی، عقلانیت، معنویت و جبهه واحد توحیدی وجود دارد و مسئولیت ما معرفی این گفتمان‌های جهانی اسلام به دنیاست.

وی حوزه علمیه را یکی از تخصصی‌ترین مجموعه‌های آموزش عالی دینی جهان دانست و اظهار کرد: کمتر مجموعه‌ای در دانشگاه‌های بزرگ اسلامی و دینی دنیا یافت می‌شود که در عرصه علوم انسانی و اسلامی بالای ۳۰۰ رشته و گرایش را اجرا کند. تا ۱۲ هزار استاد، بیش از ۶ هزار پژوهشگر و قریب ۳۰ انجمن علمی در عرصه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند.

حسینی‌کوهساری با تأکید بر اینکه برخلاف برخی جشنواره‌ها که روز اختتامیه پایان برنامه است، برای ما روز انتخاب برگزیدگان آغاز برنامه‌هاست، گفت: این نظریات در قالب نشست‌های متعدد، رونمایی از کتاب‌ها و کرسی‌های نقد و اندیشه در جای جای دنیا معرفی می‌شوند.

دکتر عباسی، معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، نیز در این نشست گفت: حوزه علمیه هیچ‌گاه تولید اندیشه و نظریه را تعطیل نکرده است. فقه پویا و فلسفه پویا همواره در صدد ارائه اندیشه محکم و بنیادین مبتنی بر مبانی معرفتی دینی در تمام عرصه‌های زندگی بشر بوده‌اند.

وی تصریح کرد: امروز پرسش‌های فراوانی نه محدود به داخل ایران، بلکه در تمام دنیا به سمت ایران، انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه سرازیر شده است.

عباسی با اشاره به ظرفیت‌های علمی حوزه گفت: بیش از ۱۰۰ مجله علمی دارای رتبه معتبر، انجمن‌های علمی در بیش از ۲۵ رشته متنوع، بیش از ۷۰ پژوهشکده و مرکز پژوهشی معتبر، از جمله ظرفیت‌های امروز حوزه علمیه است.

وی حضور حوزه در این جشنواره را یک رسالت در استمرار وظیفه ذاتی حوزه دانست و از همه پژوهشگران و نظریه‌پردازان حوزوی دعوت کرد این جایزه جهانی را فرصتی بی‌نظیر برای عرضه اندیشه خود به عرصه بین‌الملل بدانند.

معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور تأکید کرد: حوزه علمیه امروز یک نهاد در کنج حجره نیست، بلکه کانون تولید اندیشه، فرهنگ و تربیت است. نگاه ما به این جایزه صرفاً یک رویداد علمی نیست، بلکه هموارسازی حکمرانی دینی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفعتی، دبیر جایزه، نیز با استناد به بیانات رهبر شهید در دیدار با مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر ضرورت تولید فکر و نظریه در حوزه و دانشگاه تأکید کرد و گفت: باید تولید فکر و نظریه به یک ارزش عمومی بدل شود تا نظریه به عمل تبدیل گردد.

وی با اشاره به اینکه اگر ما بتوانیم در صحنه فکر و فرهنگ کار شایسته انجام دهیم، همه تهدید‌های مادی دنیا خنثی خواهد شد، تصریح کرد: جایزه جهانی صدر دو فرایند اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست، کشف نظریه و هسته مرکزی نظریه‌های شایسته ارائه جهانی که نقطه تمایز این جایزه است، و دوم، انتشار و عرضه بین‌المللی انبوه دانش ذخیره‌شده در حوزه علوم اسلامی.

رفعتی با اشاره به سه راهکار اصلی برای عرضه بین‌المللی آثار گفت: ظرفیت ترجمه به زبان‌های مختلف و بومی‌سازی، ایجاد ارتباط با ناشران و مراکز خارج از کشور، و بهره‌گیری از شبکه ارتباطی رایزنان فرهنگی برای معرفی هدفمند این آثار در مراکز فرهنگی هدف، از جمله این راهکارهاست.

وی همچنین از برنامه‌ریزی کمیته ششم با عنوان کمیته تعلیم و تربیت، اخلاق و روانشناسی اسلامی برای سال آینده خبر داد.