باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد «توافق بزرگی» که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اوایل هفته جاری از آن برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین سخن گفته است، می‌تواند خطرناک باشد.

زلنسکی در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان که بخشی از آن روز جمعه منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره میزان اطلاعش از چارچوب توافق مورد اشاره ترامپ گفت: «صادقانه بگویم، برای من موضوع ساده‌ای نیست و می‌تواند خطرناک باشد.»

ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید تأیید کرد که با کیریل دمیتریف، فرستاده رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرده است. دمیتریف همان روز در مراسمی که ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، در کاخ سفید میزبانی کرده بود، حضور داشت.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره موضوعات مطرح‌شده در این دیدار گفت: «نمی‌توانم به شما بگویم درباره چه چیزی صحبت کردم، اما فقط می‌گویم که توافقی در راه خواهد بود؛ توافقی بزرگ. این توافق فراتر از اوکراین خواهد بود و حتی می‌توانم بگویم ممکن است تمام اروپا را دربر بگیرد. توافقی بزرگ و فوق‌العاده خواهد بود و همه از آن خرسند خواهند شد.»

زلنسکی در مصاحبه روز جمعه خود گفت پیشنهاد‌ها و مذاکرات متعددی در جریان است که برخی از آنها را «مفید و بسیار مهم» می‌داند. وی همچنین بر حمایت خود از برقراری آتش‌بس در اوکراین و به‌دنبال آن کاهش تنش‌ها تأکید کرد.

او افزود: «ما هنوز هیچ نشانه و اقدامی از سوی روسیه ندیده‌ایم که نشان دهد این کشور آماده انجام کاری است. به همین دلیل است که این وضعیت خطرناک است.»

رئیس‌جمهور اوکراین استدلال کرد زمانی که روسیه تمایلی به گفت‌و‌گو درباره حل‌وفصل مناقشه ندارد، تلاش می‌کند مذاکرات را با طرح موضوع ایجاد ساختار امنیتی جدید در اروپا آغاز کند؛ موضوعی که به باور او برای همه کشور‌های اروپایی و به‌ویژه اتحادیه اروپا، بیش از اوکراین، خطرناک است.

زلنسکی در ادامه گفت: «ما نمی‌خواهیم یالتا، یا یالتای دوم، تکرار شود. ما آماده پذیرش چنین چارچوبی نیستیم. نمی‌خواهیم روسیه ما را تقسیم کند.»

او به کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ اشاره داشت که در جریان آن، قدرت‌های متحد درباره نظم اروپا پس از جنگ جهانی دوم گفت‌و‌گو کردند.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را از اصول اساسی هر کشور مستقل دانست و تأکید کرد که دست‌کم کشور‌های همسایه باید به این اصول احترام بگذارند تا آن کشور بتواند به کشوری «آزاد و دموکراتیک» تبدیل شود.

منبع: آناتولی