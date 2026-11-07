باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بوشهر، میزبان ۶ ستاره گمنام آسمان دفاع مقدس + فیلم

فرودگاه بین‌المللی بوشهر روز شنبه میزبان پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هوای شرجی بوشهر، عطر حضور شهدا پیچید. مردم آمدند؛ پیر و جوان، زن و مرد، با دستان خالی و دل‌های لبریز از ارادت، تا پیکر‌های بی‌نام را بر دوش احساس و ایمان بدرقه کنند.

مطالب مرتبط

مأموریت شهدا هنوز ادامه دارد

بوشهر، میزبان ۶ ستاره گمنام آسمان دفاع مقدس + فیلم
young journalists club

تشییع شهید گمنام تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس در همدان

تشییع شهدای گمنام در بردستان + تصاویر

پربیننده‌ترین‌ها
پیامد‌های ال نینو به ایران رسید + فیلم
۹۷۱

پیامد‌های ال نینو به ایران رسید + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
آسمان ایران، قتلگاه هواگردهای دشمن + فیلم
۹۴۳

آسمان ایران، قتلگاه هواگردهای دشمن + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
سلام از سنگال به قهرمانان ایران + فیلم
۸۴۳

سلام از سنگال به قهرمانان ایران + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
تیراندازی مرگبار در شهر کراکوف در لهستان + فیلم
۸۳۹

تیراندازی مرگبار در شهر کراکوف در لهستان + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
وضع زندگی مردم غزه در فصل بارش و سرما + فیلم
۸۳۷

وضع زندگی مردم غزه در فصل بارش و سرما + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha