بوشهر، میزبان ۶ ستاره گمنام آسمان دفاع مقدس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0634\u0631\u062c\u06cc \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631\u060c \u0639\u0637\u0631 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u067e\u06cc\u0686\u06cc\u062f. \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0622\u0645\u062f\u0646\u062f\u061b \u067e\u06cc\u0631 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646\u060c \u0632\u0646 \u0648 \u0645\u0631\u062f\u060c \u0628\u0627 \u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0644\u06cc \u0648 \u062f\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0644\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a\u060c \u062a\u0627 \u067e\u06cc\u06a9\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u200c\u0646\u0627\u0645 \u0631\u0627 \u0628\u0631 \u062f\u0648\u0634 \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0648 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n