۶۵۸ هزار مخاطب و فروش ۸۳ میلیاردی سینما با پیشتازی بورسیه

سینمای ایران در حالی سی و سومین هفته از سال جاری را سپری کرد که علاوه بر میزبانی از ۶۵۸ هزار مخاطب و فروش ۸۳ میلیاردی، پس از هفت هفته صدرنشینی «خانوم والده»، فیلم «بورسیه» در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌و‌سومین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۹ آبان الی پایان روز جمعه ۱۵ آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۶۵۸ هزار و ۶۲۲ مخاطب به فروشی معادل ۸۳ میلیارد و ۶۶۷ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۳۰۲ هزار و ۶۵۶ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۷ هزار و ۱۲۴ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۷ هزار و ۱۲۴ مخاطب و رشد ۱۳ درصدی نسبت به هفته گذشته، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۲۱ هزار و ۸۴۸ مخاطب و رشد ۲۲ درصدی مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۱۲ هزار و ۹۶۱ مخاطب و رشد ۳۰ درصدی، پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز با ۱۲ هزار و ۹۶۰ مخاطب و رشد ۴۴ درصدی مخاطب و پردیس سینمایی آزادی با ۱۲ هزار و ۷۷۵ مخاطب و رشد ۱۸ درصدی مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم سینمایی «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۳۰۲ هزار و ۶۵۶ مخاطب، فیلم سینمایی «خانوم والده» با ۱۳۹ هزار و ۵۵۶ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۶۱ هزار و ۶۶۸ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری‌دوماری با ۴۴ هزار و ۷۰۰ مخاطب و فیلم سینمایی «بامبولک ۲» به کارگردانی محمد‌متین اوجانی با ۲۸ هزار و ۹۶۸ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی‌وسوم معرفی شدند.

منبع: روابط عمومی موسسه سینماشهر

برچسب ها: آمار فروش فیلم ها ، سینما
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