معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعتبار افزایش کالابرگ در مسیری جداگانه از شارژ یک میلیون تومانی قرار دارد و برای استفاده از تمام موجودی، باید کارت بانکی دو بار در فروشگاه کشیده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره نحوه استفاده از اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی افزایش کالابرگ اظهار کرد: اعتبار یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومان افزایش اعتبار، در دو مسیر جداگانه در سوئیچ کالابرگ شارژ می‌شوند و به همین دلیل ممکن است شهروندان هنگام خرید نتوانند تمام اعتبار خود را با یک بار کشیدن کارت مصرف کنند.

وی توضیح داد: افرادی که مشمول افزایش اعتبار شده‌اند، هنگام استعلام موجودی، مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را مشاهده می‌کنند، اما برای استفاده از تمام این اعتبار باید ابتدا یک میلیون تومان خرید خود را ثبت کنند و سپس بار دیگر کارت بانکی خود را برای برداشت ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافه بکشند.

معاون رفاه وزارت کار تأکید کرد: افرادی که با وجود داشتن یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار، امکان برداشت ۵۰۰ هزار تومان اضافه را در یک مرحله ندارند، باید از فروشنده بخواهند تراکنش دوم را نیز با همان کارت بانکی انجام دهد تا بتوانند از کل اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.