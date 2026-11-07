معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعتبار افزایش کالابرگ در مسیری جداگانه از شارژ یک میلیون تومانی قرار دارد و برای استفاده از تمام موجودی، باید کارت بانکی دو بار در فروشگاه کشیده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره نحوه استفاده از اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی افزایش کالابرگ اظهار کرد: اعتبار یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومان افزایش اعتبار، در دو مسیر جداگانه در سوئیچ کالابرگ شارژ می‌شوند و به همین دلیل ممکن است شهروندان هنگام خرید نتوانند تمام اعتبار خود را با یک بار کشیدن کارت مصرف کنند.

وی توضیح داد: افرادی که مشمول افزایش اعتبار شده‌اند، هنگام استعلام موجودی، مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را مشاهده می‌کنند، اما برای استفاده از تمام این اعتبار باید ابتدا یک میلیون تومان خرید خود را ثبت کنند و سپس بار دیگر کارت بانکی خود را برای برداشت ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافه بکشند.

معاون رفاه وزارت کار تأکید کرد: افرادی که با وجود داشتن یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار، امکان برداشت ۵۰۰ هزار تومان اضافه را در یک مرحله ندارند، باید از فروشنده بخواهند تراکنش دوم را نیز با همان کارت بانکی انجام دهد تا بتوانند از کل اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.

برچسب ها: کالابرگ ، یارانه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۱
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۲:۴۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
هیچکس نباید اعتراض کنه إ
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
عبدالله علیوند
۲۲:۱۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
من نتوانستم برای کالابرگ۵۰۰تومانی ثبت نام کنم
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
قربانی
۱۸:۱۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
سلام بنده جزء بهزیستی و دهک یک هستم افزایش مهرماه واریز شد اما آبان ماه واریز نشده، علت چیه؟
واینکه مگر درپیامک نوشته بودن کسانیکه افزایش انجام نشده براشون خوداظهاری بزنند؟ الان چرا اینطور شد
۶
۱۹
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ناشناس
۱۷:۵۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
من دیروز رفتم کالابرگ خرید کردم با اینکه تحت کمیته امداد هستم ولی ۱ میلیون واریز شده الان هم استعلام گرفتم ۵۰۰ واریز نشده
۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
شهرام
۱۷:۲۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
500هزارتومانی که واقعا به کسانیکه حقشون بودندادیدطرف خانه داره مشمول افزایش اونوقت مادرمن باحقوق 22تومان واجاره 63تومانی شاملش نشده
۳
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
Mmp
۱۷:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
حالا اگه کل مبلغ و ی جا برداشت میکرد چطور میشد ؟؟؟؟
۵
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
نردم
۱۷:۰۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
یعنی دوبار اون پنج هزارتومن کم بشه راه درامده
۳
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
آقا این کد ۱۲ رقمی برای ثبت اعتراض کالابرگ اصلا ارسال نمیشه بدون کد خب چه طوری اعتراض مون ثبت کنیم
لطفاً این کد حذف کنید
۴
۱۴
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ارسطو
۱۶:۴۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
😂🤣
۱۷
۵۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
و اونایی که پانصد واریز نشده،و جز کمیته امداد و دهک یک هستند چکار کنند؟؟؟؟؟؟
۲۷
۱۷۸
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