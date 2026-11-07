فهرستی مخفی از هزاران کلمه مسدود شده در صفحه کلید آیفون

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - "Slide to Type" یک ویژگی آیفون است که به کاربران اجازه می‌دهد کلمات را با کشیدن انگشت خود روی صفحه کلید، بدون بلند کردن آن بین حروف، وارد کنند.

درک کافمن، یک محقق مستقل، اخیراً این فهرست را کشف کرده است. او توضیح داد که این یک ممنوعیت کامل نیست - کاربران آیفون هنوز می‌توانند هر آنچه را که می‌خواهند در پیام‌ها یا ایمیل‌ها تایپ کنند - اما کلمات فهرست شده معمولاً توسط عملکردهای تکمیل خودکار یا "Slide to Type" پیشنهاد نمی‌شوند.

این نگاهی اجمالی به چگونگی ایجاد تعادل بین جلوگیری از پیشنهادات توهین‌آمیز یا بحث‌برانگیز توسط اپل و نیاز به پیش‌بینی آنچه کاربر قصد دارد بگوید، ارائه می‌دهد. با توجه به اینکه صدها میلیون نفر در سراسر جهان از آیفون استفاده می‌کنند، انتخاب‌های اپل در مورد واژگان پیشنهادی ممکن است بی‌سروصدا نحوه ارتباط آنها را شکل دهد.

این فهرست شامل چه چیزهایی است؟

به گفته کافمن، بیشتر کلمات و عبارات موجود در این فهرست، توهین‌آمیز، زننده یا مرتبط با مواد مخدر، مسائل جنسی یا خشونت هستند. با این حال، برخی از آنها کاملاً سیاسی هستند، از جمله موارد زیر:

- "دیکتاتور ترامپ"

- "جو خواب‌آلود" (لقب تحقیرآمیز جو بایدن، رئیس جمهور سابق ایالات متحده)

- "توطئه جناح راست"

- "استقلال تبت" - "ایرلند متحد".

این فهرست‌ها بر اساس زبان متفاوت هستند؛ به عنوان مثال، فرانسوی زبانان نمی‌توانند با استفاده از ویژگی کشیدن انگشت برای تایپ، "مهاجرت خیلی زیاد" را تایپ کنند، و عبری زبانان نیز نمی‌توانند "سرزمین‌های اشغالی" را تایپ کنند. کافمن خاطرنشان می‌کند که "هر زبان اصلی نسخه‌ای از این را دارد."

کاربرد متناقض

در حالی که قصد اپل برای جلوگیری از ارسال تصادفی پیام‌های مستهجن یا شعارهای بحث‌برانگیز قابل درک است، کافمن استدلال می‌کند که پیاده‌سازی آن متناقض است. به عنوان مثال، می‌توان با کشیدن انگشت، "خواندن هرزه‌گویی" را تایپ کرد، اما نمی‌توان همین کار را برای "خواندن هرزه‌گویی همجنسگرا" انجام داد. او این را «نوعی سانسور بسیار ملایم» توصیف می‌کند - اما در مقیاسی که اپل فعالیت می‌کند، حتی یک اقدام کوچک هم می‌تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

پاسخ اپل

اپل درباره یافته‌ها، حجم یا محتوای این فهرست، و دلایل گنجاندن اصطلاحات سیاسی خاص، اظهار نظر مستقیمی نکرد. با این حال، این شرکت در یک ایمیل اعلام کرد که کاربران آیفون همواره می‌توانند کلمات یا عبارات مورد نظر خود را به‌صورت دستی و بدون تکیه بر پیشنهادهای سیستم تایپ کنند. همچنین، طراحی صفحه‌کلید به‌گونه‌ای است که از ارائه پیشنهادهای نامناسب یا توهین‌آمیز جلوگیری کند.

این موضوع چگونه کشف شد؟

در ماه سپتامبر، کافمن متوجه شد که قابلیت «تایپ با حرکت انگشت» (یا تایپ اشاره‌ای) هنگام استفاده از عباراتی مانند «bad boy» (پسر بد) یا «white man» (مرد سفیدپوست) دچار اختلال می‌شود، در حالی که برای عباراتی مثل «bad girl» (دختر بد) یا «black man» (مرد سیاه‌پوست) به‌درستی عمل می‌کند. او با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی شرکت‌های «OpenAI» و «Anthropic» به بررسی موضوع پرداخت و فهرستی از اصطلاحات را کشف کرد که در لایه‌های عمیق سیستم اپل پنهان شده بودند؛ برآوردهای محتاطانه نشان می‌دهد که این فهرست شامل حدود ۱۰۰ هزار کلمه و عبارت است (بدون احتساب نویسه‌های چینی).

مت سویچ، مهندس شرکت امنیت سایبری «Tolmo»، تأیید کرد که او نیز به همین فهرست دست یافته و پس از تطبیق آن با داده‌های داخلی اپل، متوجه شده است که این دو تقریباً کاملاً یکسان هستند. او خاطرنشان کرد که این فهرست سال‌ها در معرض دید، اما پنهان باقی مانده بود.

آزمایش‌های عملی

خبرگزاری رویترز تعدادی از عبارات موجود در این فهرست را روی یک آیفون آزمایش کرد و دریافت که تایپ آن‌ها از طریق قابلیت «تایپ با حرکت انگشت» دشوار است یا سیستم، پیشنهادهای خودکار برای آن‌ها ارائه نمی‌دهد. برای نمونه:

- عبارت «Tibetan independence» (استقلال تبت) به «Tibetan independences» تغییر می‌یابد.

- عبارت «white man» (مرد سفیدپوست) به «white mean» تبدیل می‌شود، در حالی که عبارات «red man» (مرد سرخ‌پوست) و «blue man» (مرد آبی‌پوست) بدون مشکل تایپ می‌شوند.

- عبارت «Sleepy Joe» (جوِ خواب‌آلود) به «Sleepy hope» تبدیل می‌شود.

- عبارت «Trump the dictator» (ترامپِ دیکتاتور) قابل تایپ است، اما واژه «trump» با حروف کوچک نوشته می‌شود و هیچ پیشنهاد خودکاری ظاهر نمی‌شود؛ در عوض، صفحه‌کلید عبارت «dictator trumps» را پیشنهاد می‌دهد. درخواست برای شفافیت

دیوید گرین، وکیل ارشد در سازمان «بنیاد مرزهای الکترونیکی» (Electronic Frontier Foundation) — که در حوزه آزادی‌های مدنی دیجیتال فعالیت می‌کند — بخش‌هایی از این فهرست را «نگران‌کننده» خواند و در مورد قضاوت و تصمیم‌گیری اپل ابراز تردید کرد. با این حال، او اذعان کرد که این قابلیت می‌تواند ابزاری مفید برای محدود کردن پیشنهادهای ناخواسته باشد و افزود: «اما اگر قرار است چنین کاری انجام شود، کاربران باید کاملاً از آن آگاه باشند و امکان شخصی‌سازی آن را داشته باشند. این موضوعی نیست که باید پنهان نگه داشته شود.»

منبع: ایندیپندنت