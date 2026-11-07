رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان قم از تایید ۲۱۹ مجوز استقرار و بهره‌برداری واحد‌های صنعتی و خدماتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ مرتضی دهقان‌نصیری، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان قم، با اشاره به عملکرد این اداره در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، ۲۲۶ پرونده مربوط به صدور مجوز استقرار و بهره‌برداری واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی درخواست‌ها بر اساس ضوابط و الزامات محیط‌زیستی، با ۲۱۹ درخواست موافقت شد و ۷ درخواست نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط و معیار‌های استقرار مورد مخالفت قرار گرفت.

دهقان‌نصیری موافقت با بیش از ۹۶ درصد درخواست‌ها را نشان‌دهنده توجه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به الزامات محیط‌زیستی در مراحل طراحی و اجرای طرح‌ها دانست.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: بررسی کارشناسی تمامی درخواست‌ها و صدور مجوز‌های زیست‌محیطی با هدف اطمینان از رعایت قوانین و ضوابط استقرار، پیشگیری از آلودگی و کاهش آثار نامطلوب فعالیت‌های صنعتی و تولیدی بر طبیعت و محیط‌زیست انجام می‌شود.

برچسب ها: محیط زیست ، واحد صنعتی ، صمت قم
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