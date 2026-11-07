باشگاه خبرنگاران جوان- مسعود جعفرنژاد اظهار کرد:سطح زیر کشت گلابی در آذربایجان شرقی حدود ۶۶۴ هکتار است که از این میزان ۶۴۶ هکتار باغ بارور و ۱۸ هکتار باغ غیربارور را شامل می‌شود که طی امسال حدود ۶ هزار و ۸۵۳ تن گلابی در استان تولید شده است.

وی با بیان اینکه متوسط عملکرد باغ‌های گلابی استان حدود ۱۰ تن در هکتار برآورد می‌شود افزود: این محصول در اغلب شهرستان‌های برخوردار از شرایط اقلیمی مناسب کشت و تولید می‌شود و از ظرفیت‌های مهم باغبانی استان به شمار می‌رود.

جعفرنژاد با اشاره به جایگاه شهرستان‌های پیشرو در تولید گلابی استان خاطرنشان کرد: شهرستان شبستر با ۲۲۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تن رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. همچنین شهرستان میانه با ۱۲۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید یک‌هزار و ۲۰۰ تن و شهرستان سراب با ۹۴ هکتار سطح زیر کشت و تولید ۹۴۰ تن به ترتیب در جایگاه دوم و سوم تولید این محصول قرار دارند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی به پایه‌ها و ارقام مورد استفاده در باغ‌های گلابی استان اشاره کرد و گفت:پایه‌های بذری و پایه‌های رویشی از جمله Pyrodwarf و OHF در احداث و توسعه باغ‌های گلابی مورد استفاده قرار می‌گیرند که انتخاب پایه مناسب نقش موثری در سازگاری درختان با شرایط محیطی، رشد مطلوب و افزایش بهره‌وری باغ‌ها دارد.

وی با اشاره به تنوع ارقام گلابی تولیدی در استان اظهار کرد: از جمله ارقام عمده کشت شده می‌توان به بیروتی و درگزی از ارقام دیررس، مشو از ارقام میان‌رس، رقم محلی اندرکانی و شاه‌میوه از ارقام زودرس اشاره کرد. همچنین ارقام جدیدی مانند آتروشکا نیز در باغ‌های استان مورد توجه قرار گرفته‌اند.

جعفرنژاد با تاکید بر تاثیر شرایط اقلیمی استان بر کیفیت محصول تولیدی تصریح کرد: شرایط آب‌وهوایی مناسب در مناطق مستعد باغداری در کنار انتخاب پایه‌های سازگار و ارقام بازارپسند زمینه تولید محصولی با کیفیت مطلوب را فراهم کرده و گلابی تولیدی استان عمدتاً در بازار‌های محلی و منطقه‌ای عرضه و به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی و صنایع تبدیلی گلابی افزود: این محصول علاوه بر عرضه به صورت تازه‌خوری از قابلیت فرآوری مناسبی برخوردار است و در واحد‌های صنایع تبدیلی به‌ویژه کارخانه‌های کمپوت‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در برخی شهرستان‌های استان بخشی از محصول به صورت خشکبار فرآوری و عرضه می‌شود که می‌تواند در افزایش ارزش افزوده، توسعه بازار و ارتقای درآمد باغداران نقش موثری داشته باشد.

منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی