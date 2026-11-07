باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۳ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۳۸ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۵ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۴ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان