امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم  ۲۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۱۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۷۳ میلیون تومان 
سکه گرمی  ۳۸ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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