با پایان دوبله انیمیشن سینمایی «ماهی اخمو» محصول سال ۲۰۲۵ آمریکا و استرالیا در گونه انیمیشن و ماجراجویی، این فیلم از شبکه تهران سیما پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این انیمیشن با گویندگی ۲۵ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شده است. مدیر دوبله «اردشیر منظم»، صدابردار «علی شریفی» و صداپیشه‌ها عبارتند از: «زهره اسدی»، «متانت اسماعیلی»، «سحر اطلسی‌فر»، «آزاده اکبری»، «دانیال الیاسی»، «کریم بیانی»، «علی بیگ‌محمدی»، «محمد تنهایی»، «ارسلان جولایی»، «شراره حضرتی»، «زویا خلیل‌آذر»، «سیما رستگاران»، «لادن سلطان‌پناه»، «شایان شامبیاتی»، «ابوالفضل شاه‌بهرامی»، «مریم شاهرودی»، «داود شعبانی‌نصر»، «سحر صحامیان»، «امیربهرام کاویان‌پور»، «نسرین کوچک‌خانی»، «ملیکا ملک‌نیا»، «مریم مهماندوست»، «علی همت مومیوند»، «حسین نورعلی» و «اردشیر منظم».

داستان این انیمیشن درباره دو ماهی است که برای نجات خانه خود قصد دارند ماهی آرزو‌ها را پیدا کنند. اما در نهایت درمی‌یابند که او هیچ قدرت جادویی ندارد و تصمیم می‌گیرند خود و دیگر آبزیان با هم زیستگاهشان را نجات دهند.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تأیید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده است. این فیلم پس از طی شدن روند‌های ترجمه، ویراستاری و دوبله، آماده پخش از شبکه تهران است.

منبع: روابط عمومی شبکه تهران سیما