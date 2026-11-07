سرپرست معاونت درمان بیمه سلامت تهران گفت: اکنون حدود ۶۹ قلم دارو در حوزه درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - لیلا غفار، سرپرست معاونت درمان بیمه سلامت استان تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اکنون حدود ۹۰ درصد از هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته شده است؛ در مراکز خصوصی حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های درمان ناباروری نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

به گفته وی، در حال حاضر ۲۰ مرکز درمان ناباروری با بیمه سلامت استان قرارداد دارند که در این مراکز حدود ۶۹ قلم دارو در حوزه درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است. 

سرپرست معاونت درمان بیمه سلامت استان تهران با اشاره به اینکه زایمان‌های طبیعی به طور رایگان انجام می‌شود، تاکید کرد: الان کاهش فرانشیز برای خدمات سرپایی در نظر گرفته شده است. 

وی ادامه داد: در سال گذشته برای انجام باروری و درمان ناباروری در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان توسط بیمه سلامت هزینه شده است. 

وی اضافه کرد: با امضای تفاهم‌نامه با هیئت امنای صرفه جویی ارزی، ۷۰ درصد از دارو‌های بیماران خاص تحت پوشش هیئت امنا قرار گرفته و این سازمان هزینه بیماران را می‌پردازد.

برچسب ها: بیمه سلامت ، ناباروری
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