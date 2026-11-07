توسعه زیرساخت‌های اختصاصی هوش مصنوعی و خدمات پردازش محلی داده، با تمرکز بر امنیت اطلاعات، حفظ محرمانگی و کاهش وابستگی به سرویس‌های خارجی، افق تازه‌ای در مسیر تحول دیجیتال و تقویت زیرساخت‌های بومی فناوری اطلاعات گشوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- سلمان بسحاق مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح فعالیت‌های این مجموعه در حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: بخش عمده فعالیت‌ها در زمینه ارائه خدمات زیرساختی از جمله سرور، دامنه، میزبانی وب و خدمات مرتبط با مراکز داده متمرکز است و در کنار آن، محصولات و راهکار‌های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی نیز توسعه یافته‌اند.

وی با بیان اینکه نیاز کسب‌وکار‌های فعال در فضای آنلاین به زیرساخت‌های پایدار و باکیفیت رو به افزایش است، افزود: برخورداری از مراکز داده و ظرفیت‌های پردازشی مناسب، امکان ارائه خدمات زیرساختی متنوع به شرکت‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی را فراهم می‌کند.

بسحاق یکی از محور‌های جدید فعالیت در این حوزه را توسعه زیرساخت‌های اختصاصی هوش مصنوعی عنوان کرد و گفت: بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها به دنبال هوشمندسازی فرایند‌ها و خدمات خود هستند، اما به دلیل نداشتن زیرساخت مناسب یا آشنایی ناکافی با راهکار‌های تخصصی، همچنان از ابزار‌های عمومی هوش مصنوعی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از راهکار‌های قابل ارائه در این زمینه، ایجاد زیرساخت هوش مصنوعی به‌صورت محلی (Local AI) است؛ به‌گونه‌ای که سازمان‌ها بتوانند مالکیت و مدیریت زیرساخت و داده‌های خود را حفظ کنند و از مدل‌های هوش مصنوعی متناسب با نیاز‌ها و فرایند‌های اختصاصی خود بهره ببرند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با تأکید بر اهمیت امنیت و محرمانگی داده‌ها تصریح کرد: در راهکار‌های هوش مصنوعی محلی، امکان پردازش اطلاعات در بستر اختصاصی سازمان فراهم می‌شود و این موضوع می‌تواند دغدغه‌های مربوط به انتقال داده‌های حساس به سرویس‌های عمومی را کاهش دهد.

بسحاق با اشاره به تنوع مخاطبان خدمات زیرساختی گفت: دامنه مشتریان این حوزه از کسب‌وکار‌های کوچک و نوپا تا سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ را در بر می‌گیرد. متناسب با نیاز هر مجموعه نیز خدماتی از جمله میزبانی وب، سرور‌های اختصاصی و سرور‌های ابری ارائه می‌شود.

وی همچنین به ارائه خدمات در بستر‌های داخلی و بین‌المللی اشاره کرد و افزود: بخشی از نیاز کسب‌وکار‌ها به دلیل ماهیت فعالیت و پراکندگی جغرافیایی کاربران، مستلزم استفاده از زیرساخت‌های خارج از کشور است. در همین راستا، ظرفیت‌هایی برای ارائه خدمات سرور و میزبانی در موقعیت‌های مختلف جغرافیایی از جمله آلمان، انگلستان، امارات و ترکیه فراهم شده است.

وی با اشاره به ملاحظات اقتصادی تأمین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اظهار کرد: استفاده از خدمات خارجی، به‌ویژه در زمینه سرور‌های اختصاصی و سرویس‌های پردازشی، می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی برای کسب‌وکار‌ها به همراه داشته باشد. از این رو، توسعه ظرفیت‌های داخلی و ارائه خدمات متناسب با نیاز شرکت‌ها می‌تواند به کاهش خروج منابع مالی و حفظ سرمایه در داخل کشور کمک کند.

بسحاق در پایان تأکید کرد: گسترش زیرساخت‌های پردازشی، خدمات ابری و راهکار‌های اختصاصی هوش مصنوعی، از الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال است و فراهم شدن این ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر هوشمندسازی کسب‌وکار‌ها و ارتقای توان رقابتی شرکت‌های داخلی را هموارتر کند.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، زیرساخت ، فناوری اطلاعات
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