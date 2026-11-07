سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که آمار تلفات حوادث رانندگی در شهریور ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۱۰ درصد کاهش، به یک هزار و ۸۵۶ نفر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهریور ماه امسال یک هزار و ۸۵۶ نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد یک هزار و ۵۰۲ نفر مرد و ۳۵۴ نفر زن بودند. این آمار در مقایسه با شهریور سال قبل که تعداد تلفات حوادث رانندگی دو هزار و ۶۲ نفر بود، ۱۰ درصد کاهش یافته است.

در حالیکه ماه شهریور معمولاً به دلیل افزایش میزان سفر‌ها و بالارفتن تردد‌های جاده‌ای، با افزایش آمار تلفات تصادفات مواجه است، اما خوشبختانه در سال جاری با اعمال مراقبت‌ها و کنترل‌های بیشتر و البته رعایت قوانین و هشدار‌ها از سوی هموطنان، آمار تلفات تصادفات ۱۰ درصد کاهش یافت و نسبت به دیگر ماه‌های سال بیشترین میزان کاهش را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش در این ماه ۴۱ هزار و ۹۷۳ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد بیشتر شده‌است.

مرگ بیش از ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر در تصادفات در نیمه نخست امسال

مطابق آمار گردآوری شده در سازمان پزشکی قانونی کشور، در شش ماهه نخست سال جاری ده هزار و ۳۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد هشت هزار و ۳۲۸ نفر مرد و دو هزار و ۲۹ نفر زن بودند.

این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد تلفات ۱۰ هزار و ۴۰۱ نفر بود، چهار دهم درصد کمتر شده‌است.

بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی در شش ماهه نخست سال جاری به ترتیب در استان‌های فارس با ۸۲۳، تهران با ۷۷۵ و خراسان رضوی با ۷۳۷ نفر و کمترین آن در استان‌های ایلام با ۱۱۹، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۰ و قم با ۱۴۷ فوتی ثبت شده‌است.

همچنین در این مدت هفت هزار و ۱۳۷ نفر در تصادفات برون‌شهری، دو هزار و ۶۳۹ نفر در تصادفات درون‌شهری، ۵۵۱ نفر در تصادفات روستایی و مابقی در سایر مسیر‌ها جان باخته‌اند.

رشد ۱۰.۸ درصدی مصدومان تصادفات

در نیمه نخست سال جاری، ۲۲۴ هزار و ۲۲۰ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰.۸ درصد افزایش یافته است.

از کل مصدومان ارجاع شده به پزشکی قانونی در نیمه نخست امسال، ۱۶۰ هزار و ۶۲۰ نفر مرد و ۶۳ هزار و ۶۰۰ نفر زن بودند.

بیشترین تلفات تصادفات ۱۸ تا ۲۴ ساله‌اند

سازمان پزشکی قانونی کشور با هشدار در خصوص مرگ افراد جوان در حوادث رانندگی، از جوانان می‌خواهد در صورت رانندگی، حتما قوانین را رعایت کنند و به خانواده‌ها نیز توصیه می‌کند برای پیشگیری از حوادث جبران‌ناپذیر، مراقبت بیشتری از جوانان داشته باشند.

بر اساس آمار‌های موجود در حوادث رانندگی نیمه نخست سال جاری، بیشترین تلفات با یکهزار و ۸۶۸ نفر در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال قرار داشتند که ۱۸ درصد از کل تلفات را در برمی‌گیرد و پس از آن، گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال با یک هزار و ۵۵۵ و ۴۰ تا ۴۹ سال با یک هزار و ۵۱۴ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این مدت ۴۵۵ کودک ۱۰ ساله و کمتر نیز در تصادفات جان خود را از دست دادند.

خودروی مورد استفاده ۴۹ درصد متوفیات، سواری است

مطابق آمار‌های موجود در نیمه نخست امسال، ۴۹ درصد متوفیات تصادفات رانندگی از خودروی سواری و ۲۵.۹ درصد از موتورسیکلت استفاده کرده‌اند. این دو، بیشترین وسیله نقلیه مورد استفاده در هنگام وقوع تصادف بوده‌اند. گفتنی است ۱۶.۱ درصد از متوفیان حوادث رانندگی این مدت نیز عابر پیاده بودند.

منبع: سازمان پزشکی قانونی

برچسب ها: سازمان پزشکی قانونی ، تصادفات
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