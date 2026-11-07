مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی، از اجرای طرح حذف پرونده‌های کاغذی خسارت خودرو از اول آذر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  عباس خسروجردی مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های بیمه مرکزی  با اشاره به الکترونیکی شدن کروکی تصادفات در سال‌های اخیر اظهار کرد: اطلاعات کروکی و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به خسارت، از طریق سامانه‌های مرتبط در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد و در مواردی که امکان استعلام برخط وجود نداشته باشد، شرکت‌ها می‌توانند تصویر یا فایل مدارک را از بیمه‌گذاران دریافت کنند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند سامانه‌های لازم را برای تشکیل الکترونیکی پرونده‌های خسارت راه‌اندازی کنند تا بیمه‌گذاران بتوانند علاوه بر ثبت درخواست خسارت، مراحل بررسی و پرداخت آن را نیز از طریق اپلیکیشن‌های شرکت‌های بیمه پیگیری کنند.

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و اتومبیل بیمه مرکزی تأکید کرد: اجرای این طرح به معنای حذف مراجعه حضوری نیست و متقاضیان همچنان می‌توانند به شعب شرکت‌های بیمه مراجعه کنند؛ با این تفاوت که در مراجعه حضوری نیز پرونده‌ها باید به‌صورت دیجیتال تشکیل و مدارک به شکل الکترونیکی ثبت شود.

خسروجردی درباره احتمال بروز اختلاف میان زیان‌دیدگان، شرکت‌های بیمه و کارشناسان ارزیاب نیز گفت: اعتراض به کروکی پلیس یا میزان خسارت همچنان از مسیر‌های قانونی قابل پیگیری است. در خسارت‌های مالی، ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث فرآیند رسیدگی به اختلافات را پیش‌بینی کرده و در صورت حل‌نشدن اختلاف، موضوع می‌تواند به مرجع قضایی ارجاع شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی می‌تواند به تعدیل اختلافات کمک کند، خاطرنشان کرد: با وجود توسعه سامانه‌های هوشمند، تشخیص و داوری نهایی در موارد اختلاف همچنان به قضاوت کارشناسی و انسانی نیاز دارد.

برچسب ها: بیمه مرکزی ، بیمه شخص ثالث
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