درگیری چند دانش آموز در مدرسه دخترانه شهید فیروزپور تنکابن که سبب مصدومیت یک دانش آموز شد در حال پیگیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع درگیری میان چند دانش‌آموز در مدرسه دخترانه متوسطه اول شهید فیروزپور تنکابن، یکی از دانش‌آموزان از ناحیه دست مصدوم و بنا بر گزارش‌های اولیه، یک انگشت دست وی دچار شکستگی شد.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان تنکابن، گفت: درگیری میان سه دانش‌آموز، شامل دو خواهر دوقلو و یک دانش‌آموز دیگر، در زنگ درس علوم و به دلیل اختلاف و بحث بر سر نمره رخ داد.

جعفر پلهم‌صالحی، افزود: متأسفانه این درگیری به آسیب‌دیدگی یکی از دانش‌آموزان و شکستگی انگشت دست وی منجر شد.

او با اشاره به حضور معلم در زمان وقوع حادثه ادامه داد: معلم کلاس نیز با هدف جدا کردن دانش‌آموزان و پایان دادن به مشاجره وارد عمل شده بود، اما درگیری این سه دانش آموز ادامه یافت و در نهایت منجر به آسیب دیدگی یک دانش آموز شد.

پلهم‌صالحی گفت: پس از وقوع حادثه، نیرو‌های اورژانس در مدرسه حضور یافتند و موضوع برای رسیدگی و پیگیری در دستور کار آموزش‌وپرورش قرار گرفت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: آموزش و پرورش مازندران ، نزاع و درگیری
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