باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - عرب مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: ۴۳ هزار خانوار در استان که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر می‌شوند، تحت پوشش کمیته امداد هستند؛ از این تعداد ۳۰ هزار سالمند، ۲۰ هزار زن سرپرست خانوار و بیش از ۲۰ هزار نفر دانش‌آموز هستند.

او افزود: گروه اول تحت‌پوشش‌ها شامل سالمندان ازکارافتاده و بیماران صعب‌العلاج هستند؛ در گروه بعدی افرادی هستند که باید در مسیر توانمندسازی قرار بگیرند. کمیته یک نهاد مردمی است و فعالیت‌ها بر اساس کمک‌های مردم ادامه پیدا می‌کند.

عرب بیان کرد: ۳۰۰ کمک‌هزینه خرید جهیزیه به دختران تحت‌پوشش اعطا کرده‌ایم، در حوزه مسکن تسهیلات و کمک‌هایی برای ساخت خانه داده می‌شود، در حوزه اشتغال نیز بر اساس آموزش و مهارت‌هایی که داده می‌شود تسهیلات اشتغال‌زایی اعطا می‌شود، گروه آخر مربوط به دسته فرهنگی است و وظیفه داریم تا پایان دوره تحصیل از مددجویان حمایت کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ادامه داد: بزرگ‌ترین سرمایهٔ ما اعتماد مردمی است، میزان کمک‌های مردم در امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش داشته است و این آمار در شرایط کنونی، نشان‌دهندهٔ روحیهٔ مهربانی و کمک مردم به یکدیگر است.

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او عنوان کرد: در جهت افزایش اعتماد عمومی مردم برنامه‌های متفاوت داریم، به‌طوری‌مثال در طرح حامیان طرح ایتام حساب‌هایی به نام خود این مددجویان ایجاد شد و کمک‌های مردم مستقیم به شماره‌حساب خود این فرزندان واریز می‌شود.

عرب تصریح کرد: نرم‌افزار‌های مختلفی ارائه کردیم تا دقت بالاتر برود، مردم رصد کنند کمک‌شان در چه جایی هزینه شده و این کمک زودتر به فرد نیازمند برسد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: در مجموعه کمیته امداد فرزندان زیادی تحت‌پوشش داریم، گاهاً برخی افراد چالش‌هایی برای حمایت اعلام می‌کنند مثلاً حتماً کودک زیر سه سال باشد، دختر یا پسر باشد، حتماً ایتام باشد و... بنابراین می‌خواهیم شرایط را تسهیل کرده و کمک به تمام نیازمندان را مدنظر داشته باشند.

او گفت: مستمری کمیته نیاز مددجویان را برطرف نمی‌کند، اما جامعهٔ زیادی تحت‌پوشش قرار داریم بنابراین امکان پرداخت مبالغ قابل‌قبول وجود ندارد، امسال افزایش مستمری نداریم، اما در سال آینده قطعا افزایشی از سمت کشور صورت خواهد گرفت.

عرب افزود: از ابتدای سال تاکنون ۸۰۰ فرصت شغلی با همکاری بانک‌های عامل ایجاد کردیم، آموزش‌های مهارتی برای این افراد داشتیم تا در چرخه توانمندسازی قرار بگیرند. در حوزه پنل خورشیدی پشت‌بامی نیز تا پایان سال ۶۰۰ پنل با کمک خیر برای افراد تحت‌پوشش نصب خواهد شد.