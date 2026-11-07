استرالیا خواستار پایان جنگ ایران شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، از واشنگتن خواست تنش‌ها در جنگ با ایران را کاهش دهد.

به گزارش شبکه خبری‌ای‌بی‌سی استرالیا در روز شنبه، آلبانیزی نتایج انتخابات آمریکا را «بسیار مهم» توصیف کرد و گفت این موضوع از محور‌های اصلی گفت‌وگوی رهبران در نشست سران کشور‌های مشترک‌المنافع بوده است.

دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را به دست آوردند و اکثریت فرمانداری‌های این کشور را نیز کسب کردند.

آلبانیزی گفت: «چه موضوع تورم در اقتصاد جهانی باشد و چه ضرورت ایجاد شرایطی برای تجارت آزاد، همه کشور‌ها در نشست سران کشور‌های مشترک‌المنافع خواهان پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز هستند.»

نخست‌وزیر استرالیا با مرتبط دانستن جنگ علیه ایران با بحران افزایش هزینه‌های زندگی در کشورش، تأکید کرد که همچنان از واشنگتن خواهد خواست برای «کاهش تنش‌ها» اقدام کند.

با این حال، وی گفت ضرورتی نمی‌بیند که در تعامل با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، موضعی تندتر اتخاذ کند.

آلبانیزی افزود: «من به‌صورت علنی و مستقیم به آقای ترامپ گفته‌ام که زمان کاهش تنش‌ها فرا رسیده است.» وی همچنین تأکید کرد که مردم استرالیا می‌توانند انتظار داشته باشند دولت این کشور از مسیر دیپلماسی و در راستای منافع ملی استرالیا اقدام کند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه حمله نظامی به ایران را آغاز کردند. در ماه آوریل آتش‌بس برقرار شد و در ماه ژوئن نیز در چارچوب تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح، یادداشت تفاهمی به امضا رسید؛ با این حال، این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و مناقشه همچنان حل‌وفصل نشده است.

منبع: آناتولی