حادثه تلخ غرق‌شدگی در حوضچه رودخانه پاکلاتون بخش آسمینون شهرستان منوجان، جان دختر ۱۴ ساله‌ای از اهالی شهرستان قلعه‌گنج را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- خانواده‌ای از شهرستان قلعه‌گنج که برای تفریح به بخش آسمینون شهرستان منوجان سفر کرده بودند، در پی حادثه‌ای تلخ داغدار شدند.

در این حادثه، تعدادی از فرزندان خانواده برای شنا وارد حوضچه رودخانه پاکلاتون شدند که متأسفانه آیسا گرج، فرزندایوب دختر ۱۴ ساله‌ای که آشنایی با فنون شنا نداشت، در آب غرق شد.

با وجود تلاش‌ها برای امدادرسانی، پیش از رسیدن نیرو‌های امدادی، پیکر بی‌جان این دختر نوجوان از آب خارج شد.

نصب نبودن علائم هشداردهنده و تابلو‌های ممنوعیت شنا در مسیر این رودخانه نیز از جمله موارد قابل تأمل در این حادثه تلخ است.

این حادثه بار دیگر ضرورت توجه جدی به ایمن‌سازی مناطق گردشگری، نصب تابلو‌های هشداردهنده و رعایت نکات ایمنی در حاشیه رودخانه‌ها و حوضچه‌های طبیعی را یادآور می‌شود.

 

 

 

برچسب ها: حادثه ، کرمان
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