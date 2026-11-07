باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار سطح نارنجی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان، اظهار کرد: این سامانه از روز یکشنبه ۱۷ آبان آغاز می‌شود و تا صبح دوشنبه ۱۸ آبان پابرجاست.

او ادامه داد: بارش باران، رعدوبرق، وزش باد (گاهی شدید)، بارش پراکنده برف در ارتفاعات شمالی استان و کاهش دما (بویژه بعد از عبور سامانه بارشی) نوع مخاطره سامانه است.

حسینی تصریح کرد: این سامانه، مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان به ویژه شمال غرب و شهرستان‌های رستم، نورآباد ممسنی، سپیدان، اقلید، کازرون، کوه چنار، بیضا، فیروزآباد، شمال شهرستان مرودشت و غرب شهرستان آباده و غرب شیراز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی فارس بیان کرد: احتمال جاری شدن سیلاب، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده و احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اثر مخاطره این سامانه است.

او به شهروندان توصیه کرد: در تردد‌های جاده‌ای (بویژه آزادراه شیراز-اصفهان) احتیاط و از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

حسینی افزود: از سفر‌های غیر ضروری پرهیز و از فعالیت‌های طبیعت گردی و جابجایی عشایر خودداری به عمل آید و در فعالیت‌های عمرانی احتیاط شود.

مدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و راهداری آمادگی لازم را داشته باشند، اضافه کرد: راهداری دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین شهری را بازگشایی کند و خودرو‌ها در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده توقف نکنند.