شمارش معکوس برای بارش‌های سنگین در فارس آغاز شد و هواشناسی استان با هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی از فردا یکشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار سطح نارنجی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان، اظهار کرد: این سامانه از روز یکشنبه ۱۷ آبان آغاز می‌شود و تا صبح دوشنبه ۱۸ آبان پابرجاست.

او ادامه داد: بارش باران، رعدوبرق، وزش باد (گاهی شدید)، بارش پراکنده برف در ارتفاعات شمالی استان و کاهش دما (بویژه بعد از عبور سامانه بارشی) نوع مخاطره سامانه است.

حسینی تصریح کرد: این سامانه، مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان به ویژه شمال غرب و شهرستان‌های رستم، نورآباد ممسنی، سپیدان، اقلید، کازرون، کوه چنار، بیضا، فیروزآباد، شمال شهرستان مرودشت و غرب شهرستان آباده و غرب شیراز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی فارس بیان کرد: احتمال جاری شدن سیلاب، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده و احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اثر مخاطره این سامانه است.

او به شهروندان توصیه کرد: در تردد‌های جاده‌ای (بویژه آزادراه شیراز-اصفهان) احتیاط و از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

حسینی افزود: از سفر‌های غیر ضروری پرهیز و از فعالیت‌های طبیعت گردی و جابجایی عشایر خودداری به عمل آید و در فعالیت‌های عمرانی احتیاط شود.

مدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و راهداری آمادگی لازم را داشته باشند، اضافه کرد: راهداری دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین شهری را بازگشایی کند و خودرو‌ها در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده توقف نکنند.

برچسب ها: سامانه بارشی ، بارش باران ، سیل و آبگرفتگی ، وضعیت آب و هوا ، هواشناسی
خبرهای مرتبط
از شنبه زرد تا پنج شنبه نارنجی؛ تشدید بارش‌ها در فارس
همهمه رعد و قطره‌های سرگردان بر بام فارس
از رگبار پاییزی تا خطر سرمازدگی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخورد زنجیره‌ای ۱۵ خودرو با یک دستگاه تریلی در آزادراه شیراز ـ اصفهان
از کشف ماینر تا دستگیری عامل تیراندازی
آخرین اخبار
برخورد زنجیره‌ای ۱۵ خودرو با یک دستگاه تریلی در آزادراه شیراز ـ اصفهان
از کشف ماینر تا دستگیری عامل تیراندازی
بازگشت رنگ و لعاب به تاریخ کازرون؛ بازار نمدمال‌ها و گذر مرشد احیا می‌شوند
ساماندهی اتباع با اجرای دقیق قانون و همکاری همه دستگاه‌ها دنبال می‌شود
۱۶ نفر در فارس دچار مسمومیت و حادثه رانندگی شدند
شمارش معکوس برای بارش‌های شدید در فارس
ورزش همگانی مسئولیت ذاتی مدیریت شهری است/ شیراز قطب نشاط و ورزش می‌شود
اشتغال‌زایی ۱۲۴ نفری با توسعه صنایع تبدیلی در ۷ شهرستان فارس
مجوز افزایش ارتفاع طبقات مسکونی شیراز تا ۳.۵ متر در کمیسیون ماده ۵
ثبت ۶۳ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی فارس
افزایش تاب‌آوری دانش‌آموزان شیرازی در برابر بحران‌ها با آموزش‌های پدافند غیرعامل
ناکامی شکارچی متواری در حاشیه منطقه حفاظت‌شده میان‌جنگل فسا
موافقت با واگذاری اولیه و تمدید قرارداد ۲۸ پرونده طرح‌های غیرکشاورزی در فارس
رشد ۱۱ برابری رفع تداخلات اراضی در فارس/ جهش در مدیریت و تثبیت مالکیت‌های کشاورزی
تعیین‌تکلیف معضلات شهر صدرا با حمایت دستگاه قضایی کلید خورد