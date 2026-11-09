رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به جمعیت مناسب دام، مشکلی در تامین و تولید گوشت قرمز نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران اظهار داشت: در حال حاضر مشکلی در تولید شیر و گوشت قرمز نداریم و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

مقدسی جمعیت دام‌سنگین را ۷ میلیون راس اعلام کرد و افزود: علی رغم کاهش چشمگیر واردات گوشت نسبت به سال قبل، مشکلی در بحث عرضه نداشتیم.

رئیس انجمن صنفی گاوداران اختلاف قیمت گوشت قرمز از دامداری تا بازار را ناشی از وجود واسطه ها و دلالان دانست و گفت: قیمت کنونی هر کیلو گوساله نر ۶۴۰ تا ۶۵۰ هزار تومان است که براین اساس نرخ منطقی هر کیلو گوشت ۲ میلیون تومان و مخلوط یک میلیون و ۸۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن است.

وی تامین نقدینگی و عرضه مستقیم گوشت در بازار و اتصال حلقه زنجیره های تولید را راهکار تنظیم بازار گوشت قرمزبرشمرد.

مقدسی با بیان اینکه مشکلی در تولید شیر خام نداریم، گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال تولید شیر خام با افزایش ۶۰۰ هزار تنی نسبت به سال قبل به بالای ۱۳ میلیون تن برسد.

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، واردات گوشت ، قیمت گوشت
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